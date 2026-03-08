十大屋苑成交按周大跌62.5% 中原：一手新盤分散二手注意力｜二手市況

中原地產十大屋苑本周末錄得6宗成交，按周跌62.5%，零成交屋苑錄5個。中原地產住宅部總裁陳永傑表示，新春過後，市況向好，各大發展商把握時機，紛紛接連推盤，一手市場千帆並舉，貨尾銷售亦暢旺，周末吸引不少買家到示範單位參觀比較，分散二手注意力，短期內二手市場略為受壓。

太古城本月暫錄 6 宗成交 港島區方面，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本月暫錄6宗成交，周末錄1宗成交，本行促成富天閣高層D室，實用面積760方呎，採三房一套間隔，望東南內園景，現以1,412萬元獲用家承接，呎價18,579元。據了解，原業主於1994年12月以600萬元購入單位，持貨32年，是次轉手帳面獲利812萬元，單位升值1.4倍。 九龍區方面，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，近期市場焦點落於一手新盤，二手注意力被分散，屋苑本周末只錄1宗二手成交，料短期內二手交投受壓。

映灣園三房套逾 103 0萬轉手 新界區方面，中原地產東涌藍天海岸分行副分區營業經理曹嘉華表示，映灣園本周末錄得1宗成交，單位為12座中層H室，實用面積927方呎，三房套房間隔，現以1,039.9萬元易手，呎價11,218元。原業主於2005年以451萬元入市該址，現沽貨帳面獲利588.9萬元，單位21年升值131%。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)