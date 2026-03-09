十大屋苑｜周末成交高位回落43% 重回單位數水平 利嘉閣：新盤搶焦點 吸二手購買力

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，農曆新年期間積聚的購買力一下子釋放，令上周末二手樓市交投爆發，創四周的新高，因此本周末略為回落，屬於正常現象。此外，新年假期後各個新盤魚貫登場，搶去市場的焦點，亦是周末二手交投放慢的原因。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日(3月7日至3月8日)十大指標屋苑錄約9宗二手成交，較對上周末(2月28日至3月1日)的16宗，高位回落約43%，並重回單位數水平。
廖偉強指出，《財政預算案》塵埃落定，不少發展商都隨即部署新盤的銷售計劃，吸引大批客源轉投一手市場；預計要待新盤開售後，二手交投才有望向上突破。不過，綜觀而言，買家的入市意欲仍然高漲，預料本月樓市將延續之前兩個月的旺勢。
半數屋苑期內均未錄買賣
過去周末兩天假期的十大指標屋苑買賣中，若按地區劃分，續以新界區表現較佳，錄得約5宗買賣；九龍區暫錄約2宗成交，而港島區同樣錄2宗成交。若以屋苑劃分，半數屋苑期內均未錄買賣，而表現平穩的嘉湖山莊，則錄約3宗成交；太古城及映灣園則各錄2宗買賣。
太古城周末錄兩成交
利嘉閣地產栢蕙苑分行助理營業董事丁培鴻稱，過去兩天周末太古城連錄約2宗成交，其中，海天花園富天閣一個高層D室，實用面積約760方呎，成交價約1,412萬元，實用面積呎價約18,579元。
映灣園中層戶以1039萬沽出
利嘉閣地產東涌-映灣園1行首席分區董事關騰達表示，映灣園於剛過去的周末錄得2宗成交，當中3期12座中層H室，實用面積約927方呎，成交價約1,039萬元，實用面積呎價約11,208元。