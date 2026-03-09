第一太平戴維斯：2025年全年投資額按年升7% 寫字樓佔近七成

第一太平戴維斯最新發表的2026年3月投資市場報告指出，在連續減息、本地股市反彈及地緣政治風險緩和帶動下，2025年第四季度香港物業投資情緒明顯改善，但市場轉為「兩極分化下的選擇性復甦」。 2025年全年非住宅物業（單宗作價逾5,000萬元）投資成交額約471億元，按年上升約7%，其中寫字樓佔成交額約68%，成為主導板塊；用家佔非住宅買家約52%，顯示市場愈來愈由策略性用家及營運企業主導，而不再單由純財務投資者推動。 報告指出，資金正集中流向結構性因素支持及抗跌力較強的資產，包括核心區甲級寫字樓、豪宅及超級豪宅、學生宿舍相關酒店改裝項目及具重建潛力的高收益零售及工業物業，而弱勢地段及缺乏特色的資產復甦將相對緩慢。

住宅板塊廣泛復甦，超級豪宅由內地高淨值客主導，2025年一手住宅買賣登記錄得約20,540宗，超越2024年約16,900宗，創2019年以來新高；在減息、股市造好及信心改善支持下，大眾住宅價格全年約升2.8%，租金亦見回穩。 超級豪宅（逾1億元）全年成交升至184宗，其中約42%買家來自中國內地，資金明顯聚焦於具稀缺性及國際認受度的頂級住宅資產。

核心寫字樓、學生宿舍及高收益資產成為焦點主題，寫字樓投資呈現「核心優質物業跑出」局面，中環甲級分層寫字樓2025年錄得48宗成交，已超越2018年高峰水平。 酒店方面，2024至2025年間共27間酒店及服務式公寓易手，當中23間計劃改裝為學生宿舍，以回應約8.8萬個床位的結構性缺口；同時，提供約5%至7%回報的非核心區零售及部分工業物業亦吸引針對高收益及重建概念的精選資金。

2026年價格走勢，核心資產向上，部分板塊仍需整固，2026年預測顯示，豪宅價格有望上升約7%至10%，大眾住宅則料升約5%至8%；酒店及服務式公寓價格預計上升約5%。 寫字樓方面，中環價格預期持平至升3%，但整體寫字樓價格或仍下跌約5%；核心零售價格大致持穩，而非核心區零售及部分工業、物流資產價格仍有約3%至5%跌幅空間，突顯市場將維持明顯分化。

第一太平戴維斯研究及顧問諮詢部董事湯卓軒表示，在減息周期、股市回暖及風險偏好回升支持下，2025年香港物業投資市場已明顯走出最悲觀階段，但這並非傳統意義上的全面復甦。資金正高度集中於具結構性支撐、現金流可見度高及具升值或改裝潛力的資產，例如核心區甲級寫字樓、豪宅及學生宿舍相關項目，而部分非核心區寫字樓、依賴貿易的物流物業及弱勢零售資產，則需要更長時間調整。

第一太平戴維斯投資部董事總經理袁志光指出，踏入2026年，相信投資者要掌握機遇，關鍵不在於「是否入市」，而在於「如何精挑細選」。 在供應收緊、利率持續回落及內地資金逐步釋放的大環境下，核心寫字樓、優質豪宅、可改裝為學生宿舍的酒店，以及位處優越地段、具明確升級或重建藍圖的高收益零售及工業物業，將最有機會在新一輪周期中跑贏大市。