中原(工商舖)：2月份買賣交投錄289宗 預算案長遠利好工商舖市場

中原(工商舖)預期，新一份《財政預算案》中停售商業用地等措施有助市場進一步消化供應及穩定空置率，支撐工商舖物業價格走勢，相信將會有不少投資者及用家搶先在呎價回升前搶先入市，預料3月份工商舖物業成交宗數將重回升勢。

新一份《財政預算案》出台，部分措施可望利好工商舖市場，帶動買賣成交回暖。惟受節日氣氛影響，2月份工商舖整體買賣交投略為放緩。根據中原(工商舖)數據顯示，2026年2月份工商舖錄得約289宗買賣成交，涉及總金額約32.74億元，按月分別回落約9.4%及8.92%。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，2月份工商舖市場錄得約289宗買賣成交，較上月及去年同期分別微跌約9.4%及約0.34%。買賣成交金額方面，2月份錄得約32.74億元，按月回落約8.92%，按年則微升約3.4%。

金融機構入市商廈作總部 帶動寫字樓成交金額按年升逾 80%

在工商舖三大範疇中，寫字樓市場方面，2月份錄得買賣成交約47宗，按月及按年回落約16.07%及約17.54%；成交金額則見驚喜，2月份買賣成交金額錄得約14.47億元，按月及按年則分別上升約36.01%及82.34%。

2月份商廈市場錄得多宗矚目成交，當中最大宗成交為大新銀行(2356)斥資約8.38億元購入黃竹坑香葉道36號偉華匯多層物業作自用用途。據了解，該成交涉及共10層全層寫字樓及地下商舖連大廈命名權、20個車位及5個外牆廣告位，總面積共約117,672平方呎，平均呎價約7,128元。是次成交為去年11月華僑銀行以約11.6億元購入灣仔告士打道60號中國華融大廈全幢後，市場相隔3個月再次錄得金融機構大手入市個案。