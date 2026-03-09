暫錄逾30組大手客擬掃全層 瑧玥收逾600票 周三晒冷開賣64伙

近日不同新盤相繼出擊，於周末收票及對外開放示範單位，尖沙咀區更出現兩盤對壘。其中新世界發展(017)旗下官涌街「瑧玥」落實周三發售全盤64伙，以最高折扣20%計，折實價408.6萬元起。截至昨晚6時，累收逾600票，超額認購逾8倍。發展商透露，項目暫錄逾30組客有意購入全層單位，將於周二晚上6時截票。 「瑧玥」首輪發售單位折實價408.6萬至683.3萬元，折實呎價19,183至25,785元。據銷售安排顯示，屆時分為新世界集團員工、S1組、S2組、A組及B組共5組銷售，其中S1及S2組為「層購」組別。何家欣指，據悉入票人士中逾60%屬長線投資客，而銷售時會預留12伙予B組散戶時段供選購。

瑜意

瑜意原價加推 涉兩款新戶型 同區另一新盤、華懋集團旗下德興街「瑜意」昨日加推2號價單共68伙，實用面積274至444方呎，包括10伙開放式、52伙一房及6伙兩房。以最高折扣17%計，折實價551.53萬至1,152.53萬元，折實呎價19,576至25,958元，折實平均呎價22,416元。華懋銷售及市場總監封海倫指，是次屬原價加推，並首次推出開放式及一房連儲物室戶型。項目錄逾4,000人次參觀示範單位，截至昨晚6時，累收逾1,800票，以首兩張價單共118伙計，超額認購逾14倍。 即睇尖沙咀瑜意最新資訊 (House730)

雲向