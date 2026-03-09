雲向累收逾1400票超額逾5倍 最快明日上銷安｜上水新盤

由永泰地產(369)發展的粉嶺粉錦公路新盤「雲向」，項目目前累積錄得逾1,400個意向登記，按已推出的兩張價單232伙計算，超額逾5倍。最快明日上載銷售安排。 永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，示範單位自星期三(4日)至今已錄逾5,000人參觀，當中投資者佔約5成。最快明日上載銷售安排，不排除盡推所有已推出單位，同時有機會再加推。為滿足各類客戶需求，預計將為大手客設購買伙數上限。

夥中原推置業優惠 指定買家可獲總值 39 . 6 萬高爾夫球裝備用品 中原地產為配合樓盤銷售部署，特別為買家提供專屬置業優惠，由開售日起至2026年3月31日期間，凡經中原地產購入「雲向」一手單位之首30名買家，每位可獲贈價值13,200元「高爾夫球裝備用品」，總值約39.6萬元，優惠先到先得，送完即止。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新年過後，樓市市況向好，低息環境持續，發展商紛紛把握時機推盤，市場上百花齊放，隨著樓價步入上升階段，買家入市信心增加，不少買遲買會貴，加快入市步伐，積極於市場尋覓心水單位，近期一手及二手市場交投熱鬧，「雲向」開價克制，料首輪開售當日即日沽清機會極大，本月一手成交宗數可達2500宗，預計本月樓市價量齊升。

中原地產上水及粉嶺區高級區域營業董事鄭智恒表示，「雲向」受惠北部都會區發展概念，加上地理位置佔盡大灣區發展優勢，對需要來往中港兩地人士相當吸引，受惠政府各項搶人才計劃及及非本地生學額增加，租務市場潛力龐大。中原城市租金指數CRI今年１月份數字已創出歷史新高，預計步入年中租賃旺季，租金更有望進一步上揚，粉嶺上水區租賃市場持續暢旺，本年首兩月錄約83宗租賃個案，上月區內鄰近新晉屋苑錄1伙開放式單位，實用面積208方呎，以10,500元租出，呎租高見47元，租金回報約4厘，甚具投資價值。「雲向」潛力優厚，加上價錢相當具競爭力，因此除了吸引剛需買家外，亦吸引投資者入市，預計入伙後租金回報亦優厚，於4厘水平以上，是投資者不容錯過的黃金機會。