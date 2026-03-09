瑜意收逾2000票 超額近16倍 料日內提價加推及公布銷售安排｜尖沙咀新盤

封海倫指，入票人士中近60%為區內客，主要來自九龍站及尖沙咀一帶。同時亦吸引各區的投資客，其中近20%來自港島南區及半山，其餘來自啟德及其他新界區等。她續指，現時入票人士中約30%屬大手客，有意認購2伙或以上。項目將於日內加推全新價單，有約5%提價空間，同時公布銷售安排，最快本周末進行首輪銷售。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，為配合買家需要，項目所有單位均可獲贈「傢倍瑜意傢俬套裝」優惠附送全屋傢俬，享受「拎包入住」的便利，對用家或投資客均具有吸引力。以全盤164伙計算，相關家具總值達1,700萬元。若買家不選擇傢俬套裝優惠，亦可在樓價上作折扣扣減，金額分別為1.2萬或2萬元。

華懋集團銷售經理吳錫麟說，是次傢俬套裝優惠的設計風格與項目主題「Modern Zen Living」一致，融合東方禪意及現代簡約美學，以俐落線條及適度留白營造寧靜感。配色以木材、皮革與布料等天然材質為主，搭配米色、灰白與淺木色等低飽和色系，提升空間溫度與質感。集團特意於展銷廳設置傢俬套裝展示區，展示款式與材質，讓買家按個人喜好自由配搭，打造專屬的現代禪意家居。

「瑜意」提供164伙，樓高13層，單位實用面積由274至468方呎，單位戶型涵蓋開放式、一房及兩房戶型，並設有連平台或連天台特色單位。當中標準一房單位佔最多，提供119伙，佔全盤單位約72%，實用面積介乎285至349方呎。開放式單位設9伙，實用面積282方呎；兩房單位涉12伙，實用面積介乎440至468方呎。另設24伙連私人平台或私人天台特色單位，實用面積由274至462方呎。項目預計關鍵日期為今年9月16日，