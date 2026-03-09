映居公布住客會所foto CLUB 周內上載售樓說明書｜旺角新盤

建灝地產集團首度與市區重建局合作發展位於埃華街3號項目「映居」，今日(9日) 介紹項目之All-In-One住客會所及園林遊玩空間「foto CLUB」，同時計劃最快本周內上載售樓說明書。
建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，「映居」自上周公布命名以來，市場反應非常熱烈，為讓公眾對項目有進一步了解，集團公布開通項目官方網站，並且率先介紹項目尊貴住客會所及園林遊玩空間「foto CLUB」之各項設施。
「foto CLUB」備有多元化配置，當中由知名園境建築工作室KO Landscape Architects (KOLA) 設計的園林遊玩空間，更可謂內外兼備，KOLA總監高天佑先生於景觀設計和城市設計擁有超過20年經驗，是次為「映居」精心規劃，涵蓋各類樹木、花卉及垂直綠牆，令整個項目綠化比例高達20%，為住戶營造都市綠洲氛圍。
建灝地產集團銷售部副總裁吳傲楠表示，「foto CLUB」特設8大主題區，包括設計優雅時尚，融入攝影元素的共享空間「Social+」，備有WI-FI網絡服務、舒適的休閒廂座及共享創意間，而且更特設Coffee Corner讓住戶可細意品嚐香醇咖啡，聚首交流。而遊玩設施包括「Gather+」及「Grill+」，設有尊屬休閒廂座，讓親朋好友共聚燒烤盛宴，分享難忘時光。而24小時健身區「Vitality+』及重訓區「Strength+」則提供先進優質的運動器材，住客盡可在開闊景觀鍛煉身心，隨時保持最佳狀態。至於為小朋友精心設計的戶外活動區「Adventure+」及「Wise+」則分別設有趣味盎然的遊樂設施及益智遊戲面板，家長亦能在「Leisure+」陪伴孩子共度溫馨遊樂時光， 讓全家在這片綠意盎然的天地中歡聚一堂。
「映居」提供 122伙住宅單位，全屬睡房連書房間隔，標準單位實用面積由約338方呎起，另設特色單位。預計關鍵日期為2026年10月31日。