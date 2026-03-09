映居公布住客會所foto CLUB 周內上載售樓說明書｜旺角新盤

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣(圖右)及建灝地產集團銷售部副總裁吳傲楠(圖左)

建灝地產集團首度與市區重建局合作發展位於埃華街3號項目「映居」，今日(9日) 介紹項目之All-In-One住客會所及園林遊玩空間「foto CLUB」，同時計劃最快本周內上載售樓說明書。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，「映居」自上周公布命名以來，市場反應非常熱烈，為讓公眾對項目有進一步了解，集團公布開通項目官方網站，並且率先介紹項目尊貴住客會所及園林遊玩空間「foto CLUB」之各項設施。

「foto CLUB」備有多元化配置，當中由知名園境建築工作室KO Landscape Architects (KOLA) 設計的園林遊玩空間，更可謂內外兼備，KOLA總監高天佑先生於景觀設計和城市設計擁有超過20年經驗，是次為「映居」精心規劃，涵蓋各類樹木、花卉及垂直綠牆，令整個項目綠化比例高達20%，為住戶營造都市綠洲氛圍。