2月安老按揭登記錄22宗 按月跌39%｜樓市數據

今年 2 月安老按揭申請按年跌 34%

根據香港按證保險公司的數據，2026年1月共接獲42安老按揭申請，較1月的62宗，下跌了34%。2026年首兩個月登記量為104宗，對比2025年同期首兩個月157宗，按年跌34%。香港按揭證券公司於2011年7月推出安老按揭計劃。根據其統計，截至2026年2月28日，該計劃累計收到9,041宗申請，其中單人申請佔比最高，達65.6%，雙人及三人申請分別佔34.3%及0.1%。安老按揭申請者的平均年齡約為69歲，物業平均價值連續5個月為550萬元（範圍介乎23萬元至8,300萬元），是自2020年10月的低位。每月年金平均金額為15,800元（範圍介乎0元至198,000元），是自2020年6月的低位，物業平均樓齡為32年（範圍介乎1年至71年）。在年金年期選擇方面，由於能為申請者提供最大保障且無需擔心還款問題，終生領取年金的選項最受歡迎，佔比達54%；其次為可獲得最高年金金額的10年固定期申請，佔比達20.7%。