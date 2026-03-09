ONE STANLEY沽最後1伙四房雙套花園複式大宅 成交價5387萬｜赤柱豪宅

建灝地產集團於旗下赤柱臨海超級豪宅「ONE STANLEY」銷情熾熱，項目繼早前連錄洋房成交，特色單位亦備受青睞，項目位於第1座地下及1樓A單位的4房雙套花園複式大宅，是日透過招標形式以成交價約5,387萬元售出，新買家採用120天即供付款計劃購入大宅，呎價達29,502元。
據了解，新買家為本地夫婦，鍾情單位設大花園，與其過往外國的居住環境相近，認為物業具罕有度及升值潛力，故加速入市購入上址自用。
第1座地下及1樓A單位，實用面積為1,826方呎，設415方呎花園，屬四房兩套房連儲物房及工人套戶型，大宅地下層為偌大橫向長方形設計客飯廳，佈局分明並採高樓底設計，層與層之間高度約達3.5米，落地玻璃趟門連接私人花園，盡享寬敞戶外綠意空間。1樓為睡房層，主人套房設特大露台，坐擁藍天、綠意及醉人海景，主人浴室設有地暖系統，設有淋浴間、附設浴缸、雙洗手盆及坐廁，可一邊浸浴同時欣賞南海海景，突顯尊貴，升降機可直達各層及停車場，私隱度極高。
建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，「ONE STANLEY」至今累沽36伙，總成交金額約38.4億元。當中四房雙套花園複式大宅戶型已悉數沽清，現時第1座僅剩第1座2樓及3樓B頂層連天台豪裝複式大宅單位可作銷售，有信心將會在短期內沽清。第1座2樓及3樓B頂層連天台豪裝複式大宅，該豪裝示範單位由室内設計享負盛名的Moty's Design主理設計，總裝修金額涉資約2,000萬元，大宅以法式、藝術及品味為主題，採用現代法式風格，將巴黎法式生活藝術融入設計元素，以現代奢華的風格為本，在細節中流露高雅品味。
此外，集團早前推出之「駿馬呈祥 · 送金迎稅」置業禮遇，購入項目一手住宅物業之買家可獲贈足金黃金，尚餘2個名額，集團有信心項目將於短期內再錄新成交。
隨著近月一手住宅市場氣氛向好，整體市場踏入上行趨勢，相信樓市成交表現將持續向好，加上本港優質全新海景超級豪宅供應向來稀缺，不少富豪買家紛紛物色心儀豪宅物業，估計年內豪宅樓價將有8%至13%升幅。