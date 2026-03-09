周末新盤成交量回落雙位數 按周降31% 壹沐連沽12伙佔最多｜一手市況

3月首個周末(7日及8日)錄得約77伙一手成交，較上周的約112宗減35伙或約31%。當中土瓜灣「壹沐」第一期周末兩日連沽12伙，為周末成交量最多的新盤。 恒基地產(012)旗下土瓜灣東維港灣區「壹沐」第一期，於周日(8日)單日錄得10伙成交，連同周六(7日)成交的2伙，周末共沽出12伙，錄得超過7,000萬元總成交金額。

Blue Coast標售3伙四房 套現1.2億 長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑港島南岸第3C期「Blue Coast」系列，於周六(7日)以招標形式售出3伙四房單位，單日套現約1.2億元。全系列自上周一(2日)起，不足一周已累計售出10伙四房海景戶，套現逾4億元。

成交單位分別為第1A座33樓B單位，以及第3座37樓及38樓A單位。其中最高成交金額為第3座38樓A單位，實用面積1,267方呎，屬四房雙套連儲物房及洗手間間隔，成交金額4,079.74萬元，成交呎價32,200元。 據了解，是次3伙成交買家中，兩組為本地客，一組為內地客，分別計劃購入單位作自住及投資用途。

Blue Coast標售3伙四房。(資料圖片)

啟德海灣沽4伙 套現逾4253萬 由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作發展的啟德現樓新盤「啟德海灣」，項目於周末錄得4宗成交，包括1宗三房、1宗兩房單位及2宗一房單位，合共套現逾4,253萬元。

成交單位包括第2A座11樓A單位，實用面積771方呎，間隔為三房一套房連儲物室，成交價1,758.8萬元，呎價22,812元。另第2C座27樓A單位，實用面積508方呎，間隔為兩房，成交價1,166.8萬元，呎價22,969元。

海德園售出7伙兩房戶 太古地產(1972)與中華汽車(026)合作發展的柴灣「海德園」，周末兩日共錄得7宗成交，兩日銷售額約6,400萬元。 7宗成交均為兩房單位，涵蓋開放式廚房、梗廚及開放式廚房連套房間隔，成交價由788萬元至1,022萬元，折合實用面積呎價由約15,398元至18,274元。