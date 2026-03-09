雅盈峰錄「一客兩食」 獲大手客斥逾8000萬掃2伙｜中環新盤

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利全新豪宅項目「雅盈峰」，今日(9日)錄得「一客兩食」成交，獲大手買家斥資8,107.3萬元購入2伙單位，其21樓B單位更再度創下「CENTRUM COLLECTION」系列成交價及呎價雙破頂紀錄。

是次招標售出的2伙單位均由同一組買家購入，單位分別為21樓B單位及2樓C單位，其中21樓B單位屬「CENTRUM COLLECTION」系列，實用面積 1,074方呎，屬三房兩套連衣帽間及工作間間隔，成交價6,307萬元，呎價58,724元；另外1伙為2樓C單位，實用面積為510方呎連17方呎私人平台，屬兩房連私人平台間隔，成交價為1,800.3萬元，呎價為35,300元。