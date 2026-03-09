雅盈峰錄「一客兩食」 獲大手客斥逾8000萬掃2伙｜中環新盤

由盈科大衍地產(432)及資本策略地產(497)發展的中環半山己連拿利全新豪宅項目「雅盈峰」，今日(9日)錄得「一客兩食」成交，獲大手買家斥資8,107.3萬元購入2伙單位，其21樓B單位更再度創下「CENTRUM COLLECTION」系列成交價及呎價雙破頂紀錄。
是次招標售出的2伙單位均由同一組買家購入，單位分別為21樓B單位及2樓C單位，其中21樓B單位屬「CENTRUM COLLECTION」系列，實用面積 1,074方呎，屬三房兩套連衣帽間及工作間間隔，成交價6,307萬元，呎價58,724元；另外1伙為2樓C單位，實用面積為510方呎連17方呎私人平台，屬兩房連私人平台間隔，成交價為1,800.3萬元，呎價為35,300元。
盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目涵蓋一房至四房大戶多種間隔，多元化戶型成功吸引不同類型買家。是次的大手成交正好反映項目無論自住或投資均具吸引力。而剛售出的21樓B單位，更是除示範單位外，同類戶型的最後一伙，其呎價及成交價雙雙破頂，可見市場對項目信心十足。其超寬敞 8 米景觀橫廳猶如私人宴會廳，能盡覽雙園城市景致，屬市場罕有。買家在宴客或日常社交場合皆能彰顯品味與身份象徵，這類極具地段與設計優勢的豪宅，自然成為高資產客戶的首選。
「雅盈峰」提供99個住宅單位，實用面積由約380至2,523方呎，標準戶型涵蓋一房至四房兩套，主打三房或以上大宅，另設限特色單位。