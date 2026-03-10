中原：2026-2027年私宅落成量料平均回落至1.55萬｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，樓市2021年高峰回落後，政府放慢推地速度，供應逐步下調。新屋落成量將由2024到2025年兩年平均的逾2.1萬伙，下跌超過兩成半，至2026到2027年估計平均每年的1.55萬伙水平。落成量回落，主要因為九龍區供應顯著減少。預計2026年69個落成項目共18,783伙單位，2027年69個落成項目共12,236伙單位。息口見頂回落，樓市氣氛向好，樓價見底回升，發展商積極售樓，2025年一手私人住宅銷售重越二萬個，減輕貨尾積壓的情況。一手去貨速度加快，中長期供應逐步回落，未來一手樓市供求將恢復平衡。

九龍區落成量料大幅減少逾六成 九龍區2026及2027年落成量分別估計為3,047伙及4,815伙，平均每年不足四千伙，較2024到2025年兩年平均約一萬伙，大幅減少逾六成。雖然紅磡將有多個新盤落成，但黃大仙(包括啟德)、長沙灣、何文田及觀榶供應均下降，故九龍區整體落成量急跌。其中黃大仙(包括啟德)落成單位數目將由2024及2025年高峰期6,417伙及3,408伙，下降至2026及2027年的668伙及1,423伙。

香港仔新盤落成 港島區料企穩二千伙 港島區落成量逐年輕微下調，但仍連續三年企穩二千伙以上，2025年2,820伙，2026及2027年估計為2,647伙及2,350伙。由於香港仔有數個新盤落成，所以2026及2027年將有825伙及1,071伙單位，屬港島區內最多。預計北角、西區、中區及灣仔供應亦有所增加。不過，筲箕灣2026到2027年落成數目將較前兩年減少一半。