赤柱舂坎角道浩瀚台招標放售 意向價3億

仲量聯行獲業主委任為獨家代理，以公開招標形式放售位於赤柱舂坎角道41號的浩瀚台。物業為罕有的臨海低密度住宅發展項目，兼具長線投資與分拆業權出售潛力，截標日期為今年4月28日中午12時正，業主叫價約3億元。 浩瀚台於1980年落成，地盤面積約21,170方呎，現由5座樓高兩層的洋房組成，總建築面積約15,750方呎，每座洋房實用面積介乎3,150至3,709方呎，共設12個私家車位。物業依山面海，環境清幽靜謐、私隱度極高。 物業位處港島南區傳統豪宅地段，距離赤柱廣場及赤柱市集僅數分鐘車程，前往跑馬地、銅鑼灣及中環等核心商業區約需15至20分鐘車程，交通十分便利。區內餐飲、購物及生活配套一應俱全，同時雲集多所頂尖學府，深受外籍家庭及追求高品質生活的買家青睞。

物業將以「現狀」連租約及／或許可證（如有）出售，為投資者提供即時租金回報及長遠升值空間。買家除可持作長線收租外，亦可考慮拆售個別洋房套現。由於南區獨立洋房盤源向來緊絀，分拆業權往往能爭取比整幢出售更理想的呎價，為投資者帶來豐厚的回報。