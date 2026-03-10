新盤收票齊超額 雲向 瑜意 各設優惠吸客

市場氣氛持續向好，新盤認購反應理想。其中永泰地產(369)旗下粉錦公路「雲向」最快今日公布銷售安排，項目現時收逾1,400票，按目前已推出兩張價單共232伙計算，超額認購逾5倍。至於華懋集團旗下尖沙咀德興街「瑜意」亦部署日內加推新價單，預告有約5%提價空間，並上載銷售安排，預計兩盤均於本周末展開首輪銷售。
永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永指，「雲向」首輪銷售或會盡推首兩張價單所有單位，屆時銷售將設大手買家組別，並設有購買上限。項目示範單位開放迄今錄逾5,000人次參觀。
另外，中原地產為「雲向」買家送專屬置業優惠，由開售日起至本月31日，經中原地產購入雲向一手單位的首30名買家，每位可獲贈價值1.32萬元「高爾夫球裝備用品」，總值約39.6萬元。
瑜意全盤164伙送傢俬套裝優惠
華懋集團銷售及市場總監封海倫稱，「瑜意」示範單位迄今錄逾5,000人次參觀，並累收逾2,000票，按目前已推出兩張價單共118伙計算，超額認購近16倍。入票人士中約30%屬大手客，有意認購2伙或以上。她稱，項目全數164伙均可獲贈傢俬套裝優惠，附送全屋傢俬，相關家具總值1,700萬元。
瑧玥今晚截票
另外新世界發展(017)旗下官涌街「瑧玥」明日發售全盤64伙，截至昨晚7時，累收近1,000票，超額逾14倍；今晚6時截票。
港鐵錦上路站第2期招收意向書
港鐵(066)公布，今日就錦上路站第2期物業發展項目邀請發展商及財團提交意向書，下周一下午2時截止。其住宅總樓面面積上限約76.8萬方呎，商業總樓面面積上限約43.9萬方呎，總樓面面積約120.7萬方呎。發展局長甯漢豪曾透露，項目將可提供約1,290伙。