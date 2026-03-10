新盤收票齊超額 雲向 瑜意 各設優惠吸客

市場氣氛持續向好，新盤認購反應理想。其中永泰地產(369)旗下粉錦公路「雲向」最快今日公布銷售安排，項目現時收逾1,400票，按目前已推出兩張價單共232伙計算，超額認購逾5倍。至於華懋集團旗下尖沙咀德興街「瑜意」亦部署日內加推新價單，預告有約5%提價空間，並上載銷售安排，預計兩盤均於本周末展開首輪銷售。

永泰地產執行董事兼銷售及市務總監楊聰永指，「雲向」首輪銷售或會盡推首兩張價單所有單位，屆時銷售將設大手買家組別，並設有購買上限。項目示範單位開放迄今錄逾5,000人次參觀。