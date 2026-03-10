海瑅灣I首開三房示範單位 短期內公布銷售安排｜將軍澳新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城13期「海瑅灣I」，今日(10日)開放三房一套連工作間(連洗手間) 「海瑅璟 」 示範單位予傳媒參觀，並於明日(11日)開放展覽廳予公眾參觀，預計於短期內公布銷售安排首推三及四房以招標形式發售，
信和置業執行董事田兆源表示，項目所有三房及四房單位均可享無邊際海景，故項目自公布戶型後，已接獲不少家庭客查詢，看中項目其臨海度假式生活氛圍，加上項目為康城站壓軸一期的全新供應，且擁有完善交通網絡及優質校網，預計此類單位最受追捧。
經改動示範單位為2座(2B)38樓A室，實用面積775方呎，間隔為三房一套連工作間(連洗手間) 。單位以「Tequila Sunset」為設計主題，透過橙、黃、金等暖色調及大地色系，結合天然石材、木飾面及金色鋼材，營造如黃昏般溫馨柔和、自然寧靜的氛圍，並與日後單位可欣賞到的黃昏美景及醉人海景相互呼應。
「海瑅灣I」戶型方面，標準單位以兩房佔960伙最多，實用面積451至615方呎；三房設203伙，實用面積628至891方呎；一房提供54伙，實用面積358至360方呎。另有35伙連平台或天台特色戶，實用面積323至1,716方呎。