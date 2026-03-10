海瑅灣I首開三房示範單位 短期內公布銷售安排｜將軍澳新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城13期「海瑅灣I」，今日(10日)開放三房一套連工作間(連洗手間) 「海瑅璟 」 示範單位予傳媒參觀，並於明日(11日)開放展覽廳予公眾參觀，預計於短期內公布銷售安排首推三及四房以招標形式發售，

信和置業執行董事田兆源表示，項目所有三房及四房單位均可享無邊際海景，故項目自公布戶型後，已接獲不少家庭客查詢，看中項目其臨海度假式生活氛圍，加上項目為康城站壓軸一期的全新供應，且擁有完善交通網絡及優質校網，預計此類單位最受追捧。