瑜意壓軸加推 周六價單開賣160伙 暫收逾2500票｜尖沙咀新盤

「瑜意」今日介紹住客會所「ZENDO TREE CLUB 瑜意館」的主題設計，同時加推第3張價單並公布銷售安排。

華懋集團旗下尖沙咀德興街新盤「瑜意」市場反應熱烈，華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，截至今日(10日)下午3時，項目錄得逾2,500個意向登記，以首兩張價單118伙計算，超額認購約20倍。有見收票反應踴躍，集團今日加推第3號價單，涉及42伙，以最高17%折扣計算，一房折實售價583.24萬元起，折實呎價由19,771元起，折實平均呎價23,650元。 若與首兩張價單折實平均呎價21,038元及22,416元相比，3號價單高約12.4%及5.5%。華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，今批單位包括31伙一房、9伙一房連儲物室，以及2伙兩房單位，主要位處中高層。單位折實售價由583.24萬至1,175.36萬元，折實呎價介乎19,771元至25,784元。

封海倫指，連同早前兩張價單，項目累計推出160伙，佔全盤單位總數約98%。項目今天亦同步上載銷售安排，將於周四(12日)晚上7時30分截票，並落實周六(14日)以價單形式發售合共160伙。首輪銷售安排設有大手客組別(AS、A1及A2組)及購買1至2伙的B組買家。當中AS組別買家須最少認購7伙，而A1及A2組則須最少認購2伙或以上的指定單位。另特別預留50伙予B組時段選購。今批發售單位以定價計，市值超過13.3億元。若以最高折扣17%計算，3張價單所有單位折實平均呎價為22,323元。

另外，有4伙特色單位安排於本周日(15日)以招標形式出售，換言之盡推全盤164伙發售。

住客會所「 ZENDO TREE CLUB 瑜意館」設三大主題意境 華懋集團銷售總經理陳慕蘭指，「瑜意」住客會所名為「ZENDO TREE CLUB瑜意館」，貫徹項目「Modern Zen Living」現代禪意設計，以日式庭園為核心，融合Engawa Philosophy和衡建築美學。會所設有木製台廊「悅木庭」連接戶外庭園與室內空間，更精心打造三大主題意境區，為住戶提供動與靜兼備的尊尚體驗。 為突顯會所的主題意境，今日發布會特別邀請天上人間茶寮創辦人兼茶藝師Nichole Tong到場示範特色茶飲，包括為項目度身調配的冰調果茶「Mango Zendo」及純茶系列。

華懋集團銷售經理吳錫麟說，「ZENDO TREE CLUB瑜意館」的3大主題意境，分別為「THE RETREAT禪境」—配備禪意庭園、茶道區及湯舍；「THE COMMUNE樂境」—設有宴會廳；以及「THE GROVE動境」—設有室內健身室及戶外區域。

「瑜意」提供164伙，樓高13層，單位實用面積由274至468方呎，單位戶型涵蓋開放式、一房及兩房戶型，並設有連平台或連天台特色單位。當中標準一房單位佔最多，提供119伙，佔全盤單位約72%，實用面積介乎285至349方呎。開放式單位設9伙，實用面積282方呎；兩房單位涉12伙，實用面積介乎440至468方呎。另設24伙連私人平台或私人天台特色單位，實用面積由274至462方呎。項目預計關鍵日期為今年9月16日。