市況升溫「零議價」成交頻現！九龍灣一房365萬有交易｜二手市況

二手交投氣氛持續升溫，市場上「零議價」成交頻現。中原地產中九龍淘大分行市務經理陳允中表示，九龍灣得寶花園本月暫錄3宗買賣，交投明顯加快，平均實用呎價約12,332元。

陳允中指，分行最新促成一宗得寶花園G座中層6室成交，單位實用面積約282方呎，採一房間隔，可享清靜內園景，「零議價」下以365萬元易手，呎價約12,943元。新買家為上車客，見新年後大市交投氣氛持續升溫，決定加快入市步伐，睇樓後感滿意即決定入市自用。

據了解，原業主於2025年5月以307萬元買入單位，持貨短短10個月沽售，帳面獲利58萬元或約18.9%離場。資料顯示，得寶花園位於九龍灣牛頭角道3號，1984年入伙，共有8座，提供2,016個單位。