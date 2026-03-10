市況升溫「零議價」成交頻現！九龍灣一房365萬有交易｜二手市況

二手交投氣氛持續升溫，市場上「零議價」成交頻現。中原地產中九龍淘大分行市務經理陳允中表示，九龍灣得寶花園本月暫錄3宗買賣，交投明顯加快，平均實用呎價約12,332元。
陳允中指，分行最新促成一宗得寶花園G座中層6室成交，單位實用面積約282方呎，採一房間隔，可享清靜內園景，「零議價」下以365萬元易手，呎價約12,943元。新買家為上車客，見新年後大市交投氣氛持續升溫，決定加快入市步伐，睇樓後感滿意即決定入市自用。
據了解，原業主於2025年5月以307萬元買入單位，持貨短短10個月沽售，帳面獲利58萬元或約18.9%離場。資料顯示，得寶花園位於九龍灣牛頭角道3號，1984年入伙，共有8座，提供2,016個單位。
珀麗灣海景兩房筍盤 租客搬走3日即沽
中原地產珀麗灣高級資深分區營業經理溫詩雁指，樓市暢旺，買家加快入市執筍盤。馬灣珀麗灣新近錄得16座低層A室成交，單位實用面積約523方呎，兩房間隔，坐向正南，享青馬大橋海景。租客搬走3日，火速以550萬元「零議價」沽出，呎價約10,516元。
溫詩雁透露，買家為外區上車客，睇樓兩星期，得知上址交吉即往睇樓，由於是筍盤，屋苑其它海景兩房單位目前叫價至少580萬元，而且無樓睇，最近同類成交價亦要570萬元，故不議價立即承接。原業主於2010年以338萬元買入單位，持貨約16年轉售，帳面賺212萬元或約62.7%。溫詩雁補充，珀麗灣本月錄得3宗二手買賣，平均實用呎價約10,576元。
資料顯示，珀麗灣位於馬灣珀麗路8號，2002年入伙，分為5期共有31座，提供5,290個單位。
昇悅居兩房獲夫婦客880萬承接
市場消息指，荔枝角「四小龍」之一的昇悅居新近錄得3座高層F室成交，單位實用面積約522方呎，兩房間隔，坐向北。原開價880萬元，放盤約2個月，成功「零議價」售出，呎價約16,858元。
據了解，新買家為同區夫婦客，心儀單位交通便利，故睇樓數次後拍板入市。資料顯示，原業主於2008年以約336萬元購入單位，持貨約18年，現轉售帳面獲利約544萬元，物業期內升值約1.6倍。資料顯示，昇悅居位於荔枝角道833號，2003年入伙，共有7座，提供2,434個單位。