中原城市租金指數CRI連升3個月共0.84% 近8個月四度創新高｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年2月份中原城市租金指數CRI最新報130.22點，按月升0.12%，連升3個月共0.84%。指數升穿2025年10月130.09點高位，再創歷史新高，近8個月內已4度創新高。反映租金沒有因為租賃淡季而下調，相反，在樓市股市向好及人才計劃及留學生刺激下，租金得到實際剛性需求支持，加上盤源不足，有利本地私樓租金平穩上升。相信CRI繼續有力進一步上揚，等待暑期旺季來臨，第二或第三季有望再創高峰。
中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報136.48點，按月升0.29%。CRI(中小型單位)報132.74點，按月升0.23%。CRI_Mass及CRI(中小型單位)均連升3個月，分別累升0.99%及0.89%，同樣升破2025年10月高位，齊創歷史新高。CRI(大型單位)報113.37點，按月跌0.71%，連跌2個月共1.40%，但指數仍為歷史第5高。
四區租金三升一持平
四區租金，港島CRI_Mass報126.45點，按月升1.10%，連升2個月共1.63%，指數創歷史第6高。新界西CRI_Mass報159.16點，按月升0.07%，連升3個月共0.61%，指數創歷史第3高。新界東CRI_Mass報158.35點，按月升0.02%，連升2個月共1.73%，指數連續2個月創歷史新高，再升破2026年1月158.32點高位，近8個月新界東租金已5次創新高。九龍CRI_Mass報121.56點，按月持平，連升2個月後橫行企穩，指數續為歷史第5高。
租金升幅逾3%全屬二線屋苑
在121個CRI大型成份屋苑中，2026年2月份有68個(即56.2%)屋苑的三個月移動平均實呎調整租金按月錄得上升，九龍佔22個，新界東18個，新界西15個，港島13個。租金升幅逾3%的全屬二線屋苑，分別為瓏門升4.39%，大埔中心升3.33%，維港灣升3.29%，縉城峰升3.05%，港景峰升3.05%及光明臺升3.04%。而傳統主要大型一線屋苑租金升幅較少或回軟，美孚新邨升1.33%，太古城升0.83%，嘉湖山莊跌0.12%，沙田第一城跌0.34%。
12個豪宅屋苑按月錄上升
至於22個豪宅屋苑，2月份有12個(即54.5%)屋苑租金按月錄得上升。升幅較顯著的有帝景園升5.55%，君頤峰升3.59%，漾日居升1.97%及雍景臺升1.75%。