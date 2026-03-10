中原城市租金指數CRI連升3個月共0.84% 近8個月四度創新高｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年2月份中原城市租金指數CRI最新報130.22點，按月升0.12%，連升3個月共0.84%。指數升穿2025年10月130.09點高位，再創歷史新高，近8個月內已4度創新高。反映租金沒有因為租賃淡季而下調，相反，在樓市股市向好及人才計劃及留學生刺激下，租金得到實際剛性需求支持，加上盤源不足，有利本地私樓租金平穩上升。相信CRI繼續有力進一步上揚，等待暑期旺季來臨，第二或第三季有望再創高峰。

中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報136.48點，按月升0.29%。CRI(中小型單位)報132.74點，按月升0.23%。CRI_Mass及CRI(中小型單位)均連升3個月，分別累升0.99%及0.89%，同樣升破2025年10月高位，齊創歷史新高。CRI(大型單位)報113.37點，按月跌0.71%，連跌2個月共1.40%，但指數仍為歷史第5高。