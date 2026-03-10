瑧玥截收近1400票超額逾20倍 明日發售全盤64伙｜尖沙咀新盤

入票者當中，投資者佔比約60%，他們鍾情項目可步行約4分鐘至高鐵香港西九龍站的獨特優勢，輕鬆往返內地與香港，加上毗鄰高鐵商業發展區，有龐大租務需求，另外亦有約40組入票者表示有意購入整層單位，他們看好購入整層單位收租可以更統一及方便管理。 雖然大手客眾多，但項目仍預留了12伙於B組時段發售。

64伙價單定價由510.8萬至854.2萬元，呎價介乎23,981元至32,234元。扣除最高折扣20%計算，單位折實售價408.6萬至683.3萬元，折實呎價介乎19,183元至25,785元。當中28伙開放式戶「一口價」折實售價408.6萬元，屬近11年區內最平入場價，全數低於500萬元。另外28伙一房單位，折實售價低於650萬元。

「瑧玥」明日將於長沙灣瓊林街83號B座29樓發售。據銷售安排顯示，新世界集團員工組別可購1至2伙。S1組買家最少購買兩層全層單位，最多可購6層全層單位，至少一半或以上層數必須為一房單位的層數。S2組買家最少購買一層全層單位，最多可購3層全層單位；而A組買家最少可購2個單位，最多可購4個單位，至少一半或以上必須為一房單位；B組買家可購1至2個單位。