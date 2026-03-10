海瑅灣I示範單位｜775呎經改動三房套 暖色調營造黃昏氛圍(多圖有片)｜將軍澳新盤

由信和置業(083)、嘉華國際(173)、嘉里建設(683)、招商局置地(978)及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城13期「海瑅灣I」，首度開放三房一套連工作間(連洗手間)示範單位予傳媒參觀。

海瑅璟—三房一套經改動示範單位 示範單位為2座(2B)38樓A室，實用面積775方呎，間隔為三房一套連工作間(連洗手間)。單位以「Tequila Sunset」為設計主題，透過橙、黃、金等暖色調及大地色系，結合天然石材、木飾面及金色鋼材，營造如黃昏般溫馨柔和、自然寧靜的氛圍，並與日後單位可欣賞到的黃昏美景及醉人海景相互呼應。 客飯廳方正實用，讓住戶靈活擺放各類家具。整體以暖色為基調，配合柔和燈光，營造溫馨雅致氛圍。客廳鋪設雲石地板，並利用鏡面及金屬飾面點綴牆身，襯托出時尚與奢華感。沙發搭配特色抱枕及花卉擺設，增添生活氣息。飯廳設有圓形大理石餐桌及舒適餐椅，質感高雅，與整體空間相互映襯。客廳更以特色玻璃屏風分隔書房，既提升採光度與空間感，亦讓住戶可享更通透的海景。

單位特意將露台及工作平台巧妙結合，實用面積達42方呎。寬敞的露台及工作平台設計，增加天然採光，住戶可更靈活運用露台及工作平台空間，放置茶几、椅子及地毯，隨時享受開揚海景與悠閒時光。 主人房以橙色及米色為基調，牆身以金色裝飾作點綴。房間放置雙人大床後仍可三邊落床，空間感十足；床品以灰米色布藝搭配特色抱枕，展現低調奢華。落地玻璃配合L形轉角窗，視野更開揚，醉人海景盡收眼底。房間設有開放式衣帽間，配合層架及掛衣空間，收納井然有序，營造尊貴舒適的居住體驗。

另一間睡房設計為兒童房，採用莫蘭迪色系及柔和曲線元素，營造溫馨童趣氛圍。地面鋪設柔和色彩的地毯，配合玩偶及燈光設計，讓小朋友在愉快舒適的環境中成長。牆身設有層架，可擺放書籍、玩具及裝飾品，既實用又富趣味。 浴室延續單位整體設計風格，以淺色石紋磁磚鋪設牆身及地面，突顯時尚尊貴格調。主人浴室設有浴缸，讓住戶在此享受放鬆自在的時光。浴室特設鏡櫃，方便收納日常用品，並配備除霧設計及三段式燈光，兼顧美感與實用。

海瑅璟—三房一套無改動示範單位 單位大門採用Lockly智能電子門鎖，配備專利級防窺視密碼鍵盤等功能，住客可盡享安全與便捷。為呼應可持續發展理念，項目採用雙層中空玻璃IGU，具備隔音、隔熱等優點，全面提升居住舒適度。 廚房採用曲尺長型工作枱面，備餐空間充裕，並配備一系列國際品牌家電，包括Siemens的抽油煙機、氣體煮食爐、蒸焗爐、雪櫃及二合一洗衣乾衣機，設備一應俱全。廚房與工作間相鄰，工作間內更設洗手間，間隔實用。 「海瑅灣I」戶型方面，標準單位以兩房佔960伙最多，實用面積451至615方呎；三房設203伙，實用面積628至891方呎；一房提供54伙，實用面積358至360方呎。另有35伙連平台或天台特色戶，實用面積323至1,716方呎。