柴灣東貿廣場全層餐飲樓層放售 意向價5200萬

港島區商廈買賣交投持續暢旺，市場接連錄得多宗大型企業積極入市個案，成交涉及多層甚至全幢物業，而新近備受市場矚目的大手成交為大新銀行斥資逾8.38億元購入黃竹坑偉華匯共10層辦公樓面及地下商舖，連同車位、廣告位及大廈命名權，反映港島區優質商廈受用家歡迎。有業主見市場買賣氛圍轉好，趁勢放售柴灣東貿廣場唯一可作餐飲的低層全層物業，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責放售事宜，全層意向價約5,200萬元。
料可獲租金回報約4.2厘
中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事郭紅梅表示，是次放售物業位於柴灣利眾街24號東貿廣場6樓全層，面積約7,758方呎，業主叫價每方呎約6,700元，涉資約5,200萬元。現時該全層物業分別由港式餐館及西餐廳租用，每月租金收入合共約18.5萬元；物業將以現狀形式出售，新買家預料可獲租金回報約4.2厘。
郭紅梅補充，是次放售的6樓全層為全幢唯一餐飲樓層，配備約4.3米的高樓底及承重量達7.5kPa，屬同區罕有，以及具有兩個俗稱「大牌」的食肆牌照，可烹製及售賣多元化食物，適合經營中餐、西餐、火鍋、燒烤等各式食肆。
郭紅梅稱，東貿廣場鄰近柴灣港鐵站，距離僅約4分鐘步程，交通便利。物業為柴灣區內唯一甲級商業大廈，放盤量少，全層放售更為矜罕。翻查記錄，該廈對上一宗全層物業成交要追溯至2024年11月，涉及9樓全層連車位，為傳統寫字樓契，成交金額約5,000萬元，折合呎價約6,442元，而今次放售單位更為餐飲樓層，放售價更具競爭力。
郭紅梅認為，隨著政府於最新一份《財政預算案》中宣布未來一年將繼續停止推售一般商業用地，預料現有供應可持續獲得消化，有望支持整體商廈呎價及租金上升。而是次放售物業叫價合理，無論作投資或長期收租都相當合適，相信將在短時間內獲投資者青睞。