柴灣東貿廣場全層餐飲樓層放售 意向價5200萬

港島區商廈買賣交投持續暢旺，市場接連錄得多宗大型企業積極入市個案，成交涉及多層甚至全幢物業，而新近備受市場矚目的大手成交為大新銀行斥資逾8.38億元購入黃竹坑偉華匯共10層辦公樓面及地下商舖，連同車位、廣告位及大廈命名權，反映港島區優質商廈受用家歡迎。有業主見市場買賣氛圍轉好，趁勢放售柴灣東貿廣場唯一可作餐飲的低層全層物業，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責放售事宜，全層意向價約5,200萬元。

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事郭紅梅表示，是次放售物業位於柴灣利眾街24號東貿廣場6樓全層，面積約7,758方呎，業主叫價每方呎約6,700元，涉資約5,200萬元。現時該全層物業分別由港式餐館及西餐廳租用，每月租金收入合共約18.5萬元；物業將以現狀形式出售，新買家預料可獲租金回報約4.2厘。

郭紅梅補充，是次放售的6樓全層為全幢唯一餐飲樓層，配備約4.3米的高樓底及承重量達7.5kPa，屬同區罕有，以及具有兩個俗稱「大牌」的食肆牌照，可烹製及售賣多元化食物，適合經營中餐、西餐、火鍋、燒烤等各式食肆。