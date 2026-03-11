鐵路盤獲租客追捧！何文田朗賢峯一房1.9萬租出｜二手樓租賃

鄰近鐵路站屋苑租賃交投表現不俗，利嘉閣地產九龍豪宅畢架山分行聯席董事楊家寶稱，該行早前促成何文田朗賢峯6B座高層E室租賃成交，單位實用面積約377方呎，屬一房連開放式廚房間隔，外望開揚市景。 楊家寶指，新租客為外區家庭客，透過利嘉閣真盤源平台搵租盤，見上述單位放盤即聯絡代理。客人心儀屋苑新入伙不久，有專屬升降機連接港鐵站，加上間隔及價錢合理，隨即還價洽租。業主原叫租2.3萬元，議價後減價4,000元或約17.4%，以1.9萬元租出，呎租約50.4元。

區內家庭客 3.35 萬租火炭御龍山三房 中原地產新界東豪宅御龍山第一分行副分區營業經理周家傑稱，火炭御龍山最新錄得5座高層A室租賃成交，單位實用面積約773方呎，三房連套房及儲物房間隔，坐向東南。原叫租約3.55萬元，議價後減價2,000元或約5.6%，以3.35萬元租出，呎租約43.3元。 周家傑透露，新買家為區內家庭客，見屋苑環境舒適，位置交通方便，單位質素高，間隔合用，即決定購入單位自住。據了解，業主於2009年以985萬元購入單位，是次租出單位可享約4.1厘租金回報。