新盤戰升溫 瑜意 雲向 周六對壘 合共開賣360伙

一手市場持續熱鬧，今個周六迎來兩個全新盤開售共涉360伙。華懋集團旗下尖沙咀德興街「瑜意」昨加推3號價單，並落實周六價單形式開賣160伙，折實價533.35萬元起；周日推4伙特色戶招標出售，即周末兩日盡推全盤164伙發售。另永泰地產(369)旗下粉錦公路「雲向」，亦於周六展開首輪銷售200伙。

華懋集團銷售及市場總監封海倫稱，項目昨日加推3號價單共42伙，包括40伙一房及2伙兩房，以中高層為主。按最高17%折扣計，折實價583.24萬至1,175.36萬元，折實呎價19,771至25,784元，折實平均呎價23,650元。