新盤戰升溫 瑜意 雲向 周六對壘 合共開賣360伙

一手市場持續熱鬧，今個周六迎來兩個全新盤開售共涉360伙。華懋集團旗下尖沙咀德興街「瑜意」昨加推3號價單，並落實周六價單形式開賣160伙，折實價533.35萬元起；周日推4伙特色戶招標出售，即周末兩日盡推全盤164伙發售。另永泰地產(369)旗下粉錦公路「雲向」，亦於周六展開首輪銷售200伙。
華懋集團銷售及市場總監封海倫稱，項目昨日加推3號價單共42伙，包括40伙一房及2伙兩房，以中高層為主。按最高17%折扣計，折實價583.24萬至1,175.36萬元，折實呎價19,771至25,784元，折實平均呎價23,650元。
項目銷售當日設大手客組別及認購1至2伙的B組時段，當中AS組買家須最少認購7伙；A1及A2組須最少認購2伙或以上指定單位；將會預留50伙予B組時段發售。
封海倫指，項目累收逾2,500票，超額認購逾14倍，將於周四晚上7時30分截票。她亦介紹入項目住客會所「ZENDO TREE CLUB瑜意館」，設有木製台廊連接戶外庭園與室內空間，並打造三大主題意境區。
雲向周五下午5時截票
至於「雲向」價單發售單位實用面積286至445方呎，涵蓋開放式至兩房連儲物室戶型。扣除最高20%總折扣優惠後，單位折實價368.3萬至774.8萬元，折實呎價12,687元至17,413元。
項目銷售當日設大手組別，買家最少須認購2伙兩房戶，亦可按照購入兩房戶數量，選購相等數量的指定一房戶；將於周五下午5時截票。
瑧玥截收近1400票 投資者佔六成
另外，新世界發展(017)旗下尖沙咀官涌街「瑧玥」今日發售全盤64伙，截收近1,400票，超額認購逾20倍，入票者中投資者佔約60%，另有約40組入票者表示有意購入整層單位。