瑜意暫收逾3000票 超額認購逾17倍 中原為買家設按揭優惠｜尖沙咀新盤

華懋集團旗下尖沙咀德興街新盤「瑜意」市場反應不俗，截至昨日(11日)累收超過3,000票，以周六價單形式發售160伙計算，超額認購逾17倍。華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，當中有超過一半入票人士有意認購2伙或以上，入票客源主要來自九龍站及尖沙咀一帶，亦有來自港島、啟德、新界區，可謂是「世界盤」。 封海倫稱，周六銷售當日將預留約50伙予B組時段買家，即認購1至2伙，佔整體發售單位數目約三成。另將於本周日(15日)以招標形式發售4伙特色單位，會參考同區新盤特色單位成交價。

中原地產及中原按揭特別為「瑜意」買家特設全新置業按揭優惠，中原按揭董事總經理王美鳳稱，凡經中原按揭轉介均可申請是次優惠計劃，選擇1為「低息定按計劃」，客戶可選擇首3年或首5年之優惠定息2.73厘，其後按息低至最優惠利率(P)減1.75厘 (P現為5厘)，按揭成數高達九成，按揭年期長達30年。客戶可享有現金回贈，另設綠色按揭獎賞。 王美鳳指出，此計劃提供低定息優惠，定息率較現時主要市場按息3.25厘低半厘(0.52厘)，供樓金額減少近6%，客戶等同可預先享有減息效果，減輕供款負擔，並讓借款人在定息期內之供款額維持穩定不變，有利制定預算。定息期後之按息與目前市場H按封頂息一致，計劃並提供短至兩年較具彈性之罰息期。

另選擇2為「優惠H按計劃」，全期按息低至H加1.3厘，封頂息低至P減2厘（P現為5.25厘），即實際按息現低至3.25厘，計劃特設現金回贈，另設綠色按揭獎賞，有助減輕買家置業初期開支。此外，客戶兼享Mortgage–Link高存息戶口，戶口存息與按息一致現為3.25厘，高存息3.25厘的回報明顯高於市場定存息水平，而且存取金額彈性更大，客戶若善用高存息戶口以存息回報抵銷按息支出，有效降低淨按息達到理想慳息效果；計劃之按揭成數高達九成，按揭年期長達30年。

王美鳳表示，上述計劃相信可為「瑜意」買家提供具吸引力按揭配套，若客戶選擇透過按保計劃申請高達九成按揭，以「瑜意」首張價單一房折實入場價約533萬元計算，即低至10%基本首期53萬多元，且按揭年期可長達30年，有助減低月供金額。

中原陳永傑：料首輪開售大機會快速售罄 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，農曆新年長假期過後，樓市迅速回暖，低息環境持續、經濟復甦跡象亦明顯，加上股市交投活躍，財富效應下，促使樓市交投升溫。事實上，新春後，各大發展商把握時機推盤，新盤千帆並舉，而且戶型多元，各有千秋，相信可產生協同效應，吸引不同買家，全力釋放市場購買力。「瑜意」傲踞尖沙咀核心地段，戶型涵蓋開放式至兩房間隔，加上樓花期極短，可滿足自住及投資者需求，料首輪開售即有高機會快速售罄。一手市場十分熱鬧，料全月交投量可達2,500宗。他透露，該行本月迄今佣金收入已達1億元，較上月同期錄得逾15%的增長。