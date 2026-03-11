熱門搜尋:
今年首個！瑧玥全盤64伙即日「1Q清」 7組客買全層 最大手擲逾3700萬掃兩層一房｜尖沙咀新盤

「瑧玥」今日(11日)首輪發售全盤64伙，截至晚上8時，全數單位已獲買家認購，馬年市場頭炮一馬當先，發展商感謝買家支持。

新世界發展(017)旗下馬年頭炮新盤，位於官涌街的住宅項目「瑧玥」今日(11)首輪發售全盤64伙。截至晚上8時，全數單位已獲買家認購，馬年市場頭炮一馬當先，感謝買家支持。

S組大手時段，共有7組買家購入整層單位，而最大手買家斥逾3,700萬元購入項目兩層一房單位。在B組時段預留12伙發售，吸引逾100組買家到場登記，準賣家人龍一度延伸至大堂外，氣氛熱鬧，井然有序，最終該12伙在半小時內已獲認購。

最高成交呎價逾2.55 80%買家選用即供

發展商指，「瑧玥」25B室，實用面積264方呎，一房設計，成交價674萬元，呎價25,530元。當中逾80%買家選用即供付款方法。

據了解，不少買家表示追捧新世界品牌，加上們鍾情項目可步行約4分鐘至高鐵香港西九龍站的獨特優勢，輕鬆往返內地與香港盡享「雙城生活」，加上毗鄰高鐵商業發展區，具有龐大租務需求。

B2 (2)

「瑧玥」在B組時段預留12伙發售，吸引逾100組買家到場登記，準賣家人龍一度延伸至大堂外，氣氛熱鬧，井然有序。

據「瑧玥」銷售安排顯示，新世界集團員工組別可購12伙。S1組買家最少購買兩層全層單位，最多可購6層全層單位，至少一半或以上層數必須為一房單位的層數。S2組買家最少購買一層全層單位，最多可購3層全層單位；而A組買家最少可購2個單位，最多可購4個單位，至少一半或以上必須為一房單位；B組買家可購12個單位。

「瑧玥」提供64伙，戶型全屬開放式及一房，預計關鍵日期為2028331日。

即睇尖沙咀瑧玥最新資訊 (House730)

