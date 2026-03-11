瑜意累收3600票 超額認購逾21倍｜尖沙咀新盤

華懋集團銷售及市場總監封海倫指出，項目鄰近覺士道豪宅帶，租賃市場活躍，回報理想；從最新登記數據所見，逾半入票客人有意購入2伙或以上，其中大部分計劃保留至少1伙作收租之用，反映用家及投資者雙線需求俱旺。另外，區內客佔比逾半，主要來自九龍站及尖沙咀，而其他地區入票亦見明顯增長，分布各區包括九龍塘、啟德、港島及新界區。

「瑜意」提供164伙，樓高13層，單位實用面積由274至468方呎，單位戶型涵蓋開放式、一房及兩房戶型，並設有連平台或連天台特色單位。當中標準一房單位佔最多，提供119伙，佔全盤單位約72%，實用面積介乎285至349方呎。開放式單位設9伙，實用面積282方呎；兩房單位涉12伙，實用面積介乎440至468方呎。另設24伙連私人平台或私人天台特色單位，實用面積由274至462方呎。項目預計關鍵日期為今年9月16日。