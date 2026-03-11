世紀21吳啟民：中東危機無阻樓市旺勢 今年樓價料可逼近一成

世紀21香港有限公司行政總裁吳啟民 (左六) 與特許經營商祝一眾客戶百業興旺、好事年年。

農曆新年過後，整體樓市持續暢旺，近月的新盤市場可謂由年尾旺到年頭，基本上自農曆年初四開始，整體新盤市場已持續暢旺，發展商「忙到無停手」，近期再有多個新盤陸續展開推售，相信今個月將會是近年最多新盤推售的一個月，連同今個月整體新盤市場將會連續十四個月新盤銷售突破1,000宗，世紀21香港有限公司行政總裁吳啟民直言無可否認近期中東危機或會令部分買家入市心態轉趨審慎，但始終中東市場對香港的直接影響有限，相信今年樓市仍會持續暢旺，預期今年整體樓價升幅肯定更勝去年，全年升幅或可逼近一成，最快於暑假前後樓市會再展新一輪升浪。

踏入3月份新盤市場持續暢旺，今日再有新盤展開推售，加上尚有多個新盤部署於短期內展開推售，相信今個月的新盤市場有機會是近年最多新盤展開推售的一個月，加上現時整體新盤庫存已顯著減少，在過去的高峰期總體新盤庫存曾超越2.6萬伙，最新的新盤庫存已減至只有約1.6萬伙，新盤庫存減少反而令剛需加快入市步伐。世紀21香港有限公司行政總裁吳啟民坦言，在低息環境持續，整體租金持續處於高位，在供平過租的優勢下，剛性需求持續，相信今年整體樓市仍會持續暢旺。