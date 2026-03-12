新世界半年3新盤首輪「1Q清」 瑧玥 全盤64伙售罄 7組大手客掃全層

多個全新盤於周內開售，其中新世界發展(017)旗下尖沙咀官涌街「瑧玥」昨首輪發售全盤64伙。下午2時45分登記報到，截至晚上8時所有單位售罄，套現約4億元，創今年首個即日首輪全盤「1Q清」紀錄；亦為同系同區「瑧爾」及九龍城「瑧博」後，半年內第3個首輪「1Q清」所有標準單位全新盤，合共吸金約16億元。
「瑧玥」昨盡推全盤64伙發售，於S組大手時段，共有7組買家購入整層單位；最大手買家斥逾3,700萬元購入兩層一房戶。在B組時段預留12伙發售，吸引逾100組買家到場登記，準買家人龍一度延伸至大堂外，最終半小時內全獲認購。
至於項目25樓B室一房，實用面積264方呎，成交價674萬元，呎價25,530元；當中逾80%買家選用即供付款方法。
翻查資料，「瑧博」去年9月首輪價單發售115伙，以及同年12月「瑧爾」發售全盤63伙，均順利即日沽清，即半年內連環3個新盤成功首輪創出「1Q清」佳績。
即睇尖沙咀瑧玥最新資訊 (House730)
DEEP WATER SOUTH首開標售出8伙
另外，會德豐地產與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸「DEEP WATER SOUTH」第6B期「GRANDE BLANC」昨首度開標，售出8伙大宅，套現逾3.87億元。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，有一組大手客購入1伙四房及1伙三房，涉資1.17億元。該8伙中成交價及呎價最高為1A座33樓A室，戶型屬四房雙套工作間連洗手間加私人升降機大堂間隔，實用面積1,696方呎，以7,974.8萬元售出，呎價47,021元。他續指，是次成交更創出港島南岸上蓋項目首日開售即供呎價新高紀錄。
瑜意暫收逾3600票 超額逾21倍
華懋集團旗下尖沙咀德興街「瑜意」於周六首輪價單發售160伙，截至昨晚6時累收逾3,600票，超額認購逾21倍；而中原地產及中原按揭將為買家特設全新置業按揭優惠。