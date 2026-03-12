新世界半年3新盤首輪「1Q清」 瑧玥 全盤64伙售罄 7組大手客掃全層

多個全新盤於周內開售，其中新世界發展(017)旗下尖沙咀官涌街「瑧玥」昨首輪發售全盤64伙。下午2時45分登記報到，截至晚上8時所有單位售罄，套現約4億元，創今年首個即日首輪全盤「1Q清」紀錄；亦為同系同區「瑧爾」及九龍城「瑧博」後，半年內第3個首輪「1Q清」所有標準單位全新盤，合共吸金約16億元。 「瑧玥」昨盡推全盤64伙發售，於S組大手時段，共有7組買家購入整層單位；最大手買家斥逾3,700萬元購入兩層一房戶。在B組時段預留12伙發售，吸引逾100組買家到場登記，準買家人龍一度延伸至大堂外，最終半小時內全獲認購。

DEEP WATER SOUTH

DEEP WATER SOUTH首開標售出8伙 另外，會德豐地產與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸「DEEP WATER SOUTH」第6B期「GRANDE BLANC」昨首度開標，售出8伙大宅，套現逾3.87億元。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指，有一組大手客購入1伙四房及1伙三房，涉資1.17億元。該8伙中成交價及呎價最高為1A座33樓A室，戶型屬四房雙套工作間連洗手間加私人升降機大堂間隔，實用面積1,696方呎，以7,974.8萬元售出，呎價47,021元。他續指，是次成交更創出港島南岸上蓋項目首日開售即供呎價新高紀錄。

瑜意

瑜意暫收逾3600票 超額逾21倍 華懋集團旗下尖沙咀德興街「瑜意」於周六首輪價單發售160伙，截至昨晚6時累收逾3,600票，超額認購逾21倍；而中原地產及中原按揭將為買家特設全新置業按揭優惠。