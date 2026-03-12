元朗「雨後」基座地舖放售 意向價3960萬｜商舖市況

是次放售物業位於元朗宏業西街21號雨後地下4至5號舖，其中4號舖面積約2,120方呎，5號舖面積約1,263方呎，總面積合共約3,383方呎。

中原(工商舖)商舖部分區營業董事彭國強表示，是次放售物業位於元朗宏業西街21號雨後地下4至5號舖，其中4號舖面積約2,120方呎，5號舖面積約1,263方呎，總面積合共約3,383方呎。該舖現時由SAA動物醫療中心租用，每月租金收入約16.5萬元，租約期至2027年3月；物業以連租約形式出售，業主叫價約3,960萬元，平均呎價約11,705元，新買家預料可享約5厘租金回報。

星星地產最新放售旗下元朗住宅項目「雨後」基座相連地舖，委託中原(工商舖)為獨家代理以連租約形式放售，意向價約3,960萬元，租金回報率預計可達5厘。

彭國強稱，「雨後」於2023年底落成，為元朗區內其中一個較簇新的住宅項目，距離港鐵朗屏站約數分鐘步程。單位現租客為保護遺棄動物協會(簡稱SAA)，於2024年4月起租用該舖位作為動物醫療中心，提供健康檢查、防疫注射等多元化服務；同時，中心內特別設有手術室及隔離病房，為區內其中一間較具規模的動物醫療中心。

彭國強補充，「雨後」的基座地舖單位頗獲市場青睞。翻查記錄，該廈地下1號舖，面積約804方呎，於2025年6月推出市場放售，7月便以約715萬元易手，平均呎價約8,893元。據悉，該舖由便利店租用，新買家回報率約4.28厘。