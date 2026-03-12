私樓開放式戶冧價！5年蒸發111萬 投資者憧憬屯門南延綫撈貨收租｜二手樓成交

謝澤銘透露，投資客鍾情屋苑樓齡較新，單位內附雅裝連家電，收樓後即可放租，同時考慮到上述屋苑未來受惠南延綫發展，決定以400萬元購入單位作長綫投資，呎價約14,925元。該單位現時市值租金約11,500元，料享租金回報率近3.5厘。

謝澤銘稱，䨇寓最新錄得一宗投資客入市個案，成交單位為北翼高層C室，實用面積約268方呎，屬開放式間隔。

雙小陽春下屯門成交量增加 「3、4字頭」最搶手

謝澤銘指出，在雙小陽春效應下，上周末(7至8日)，屯門區成交量大增，其中「3字頭」（樓價300萬至400萬元以下)佔整體54%，而「4字頭」(樓價400萬至500萬元以下)佔整體36%，反映上車客及投資客積極入市。本月截至9日屯門區總成交量較上月同期增加14%，樓市氣氛熱烈。

資料顯示，䨇寓位於屯門碼頭湖安街8號，設1座住宅大樓，2017年入伙，提供222個單位。