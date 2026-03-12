私樓開放式戶冧價！5年蒸發111萬 投資者憧憬屯門南延綫撈貨收租｜二手樓成交

祥益地產執行董事謝澤銘表示，《財政預算案》提速北部都會區發展，並公布今年推屯門第16區2期地皮，成功點燃買家對屯門區的憧憬，帶動區內交投持續升溫。
謝澤銘稱，䨇寓最新錄得一宗投資客入市個案，成交單位為北翼高層C室，實用面積約268方呎，屬開放式間隔。
謝澤銘透露，投資客鍾情屋苑樓齡較新，單位內附雅裝連家電，收樓後即可放租，同時考慮到上述屋苑未來受惠南延綫發展，決定以400萬元購入單位作長綫投資，呎價約14,925元。該單位現時市值租金約11,500元，料享租金回報率近3.5厘。
據悉，原業主於2021年以約511萬元購入，持貨約5年轉售，帳面虧蝕約111萬元，物業期內貶值約21.7%。
雙小陽春下屯門成交量增加 「3、4字頭」最搶手
謝澤銘指出，在雙小陽春效應下，上周末(7至8日)，屯門區成交量大增，其中「3字頭」（樓價300萬至400萬元以下)佔整體54%，而「4字頭」(樓價400萬至500萬元以下)佔整體36%，反映上車客及投資客積極入市。本月截至9日屯門區總成交量較上月同期增加14%，樓市氣氛熱烈。
資料顯示，䨇寓位於屯門碼頭湖安街8號，設1座住宅大樓，2017年入伙，提供222個單位。