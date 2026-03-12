凱和山首推花園洋房 最快下周上載銷售安排｜屯門新盤

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」，今日(12日) 正式命名項目歐式花園洋房系列為「MORI MANOR」，並率先邀請傳媒蒞參觀10號示範花園洋房，預計周六(14日)起接受預約參觀，最快下周上載銷售安排，並以招標形式發售。路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，項目至今已累售582伙，佔整個發展項目單位近84%，套現逾27.5億元。

項目內僅設14幢花園洋房，實用面積由2,031至3,419方呎，提供四房雙套至四房四套間隔，每戶均附設由396至999方呎花園及399至787方呎天台，戶型採南北通透設計，讓室內空氣流動自然順暢，空間開揚舒適，部分洋房更設內置樓梯或尊屬升降機直達停車場。顏景鳳表示，現時全港新盤洋房供應稀缺，而新界西更鮮有全新一手花園洋房推出，價格將參考同區近期成交，洋房成交呎價約1.8至1.9萬元，而分層單位成交呎價約1.7萬元。