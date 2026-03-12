50指標屋苑買賣按周跌近24% 近九周次低 利嘉閣：中東戰事略有影響｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮 表示，新春過後，積聚的購買力原本預料會較顯著釋放，無奈突然爆發的中東戰事猶如一盆冷水倒下，令部分買家暫時按兵、變得觀望，多少窒礙原先較火熱的預期。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（2/3—8/3）共錄90宗買賣個案，較前周（23/2—1/3）的118宗減少近24%，為今年一月初以來的近九周次低。

三區全線下挫

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區交投量全線下挫，當中以新界區的減幅最顯著，該區21個指標屋苑上周共錄35宗買賣，較前周的49宗減少29%，其中新港城、YOHO Town及柏慧豪園各錄1宗買賣，按周分別減少67%；銀湖‧天峰、大埔中心及愉景新城分別錄得1宗成交，各自按周減少50%；沙田第一城及嘉湖山莊各錄4宗交投，分別較前周減少43%及33%；映灣園成交量由前周的5宗，減少20%至上周的4宗。

港島區方面，8個指標屋苑上周共錄14宗買賣，較前周的18宗減少22%，其中康怡花園交投量由前周的5宗，減少60%至上周的2宗；鯉景灣、嘉亨灣及藍灣半島期內均未聞成交，暫時「捧蛋」。