50指標屋苑買賣按周跌近24% 近九周次低 利嘉閣：中東戰事略有影響｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，新春過後，積聚的購買力原本預料會較顯著釋放，無奈突然爆發的中東戰事猶如一盆冷水倒下，令部分買家暫時按兵、變得觀望，多少窒礙原先較火熱的預期。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周（2/3—8/3）共錄90宗買賣個案，較前周（23/2—1/3）的118宗減少近24%，為今年一月初以來的近九周次低。
三區全線下挫
按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區交投量全線下挫，當中以新界區的減幅最顯著，該區21個指標屋苑上周共錄35宗買賣，較前周的49宗減少29%，其中新港城、YOHO Town及柏慧豪園各錄1宗買賣，按周分別減少67%；銀湖‧天峰、大埔中心及愉景新城分別錄得1宗成交，各自按周減少50%；沙田第一城及嘉湖山莊各錄4宗交投，分別較前周減少43%及33%；映灣園成交量由前周的5宗，減少20%至上周的4宗。
港島區方面，8個指標屋苑上周共錄14宗買賣，較前周的18宗減少22%，其中康怡花園交投量由前周的5宗，減少60%至上周的2宗；鯉景灣、嘉亨灣及藍灣半島期內均未聞成交，暫時「捧蛋」。
「零成交」屋苑按周增50%
至於，九龍區21個指標屋苑上周共錄41宗交投，較前周的51宗減少20%，當中黃埔花園及海逸豪園各錄2宗及1宗買賣，分別按周減少71%及75%；新都城及美孚新村各自錄得3宗交投，按周分別減少50%及57%；都會駅及維景灣畔分別錄得3宗及1宗成交，按周各自減少25%及50%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有12個屋苑錄得「零成交」，較前周的8個增加50%，當中九龍區及新界區分別佔5個及4個屋苑，港島區則佔3個。
陳海潮：料本周及下半月二手買賣有機會再錄升幅
陳海潮指出，中東戰事爆發，首當其衝是油價急升，令市場憂慮之後會否影響息口及經濟走勢，故樓市交投略有轉慢。不過，觀察過去一周50指標屋苑交投仍達90宗的不俗水平，情況比預期理想；相信市場消化戰事對本港影響有限後，交投料逐步趨向平穩回升。此外，配合近日發展商積極部署推售一手新盤，估計在良好銷情的互相帶動下，預期本周及下半月二手買賣同樣有機會再錄升幅。