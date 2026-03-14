倫敦Prime Point提供249伙 入場價39萬英鎊(多圖)｜海外樓市

由著名英國發展商L&Q Group發展的住宅項目Prime Point，位於倫敦Zone 2的格林威治半島，委任仲量聯行為指定銷售代理，推出全新住宅單位，售價由399,950英鎊起 (約418萬港元)。 該項目共建有兩幢住宅大廈，分別為Woodget Heights及Peakes Heights，合共29層，合共提供249伙，實用面積430至926方呎。此次推售的單位包括開放式至三房的不同間隔，每個單位均設有露台，住戶可欣賞壯麗的泰晤士河及格林威治景觀，享有宜人的環境。

項目地理位置優越，周邊融合多元文化景點、綠化空間及現代化設施。由於鄰近泰晤士河，許多單位可俯瞰壯觀的河景，住戶亦可於河邊漫步，盡享沿岸風光。此外，Prime Point與格林威治公園相鄰，讓居民在繁忙都市中也能體驗一份寧靜。

該項目交通便利，距離North Greenwich鐵路站僅需步行8分鐘，搭乘Jubilee Line可直達金絲雀碼頭，方便轉乘Elizabeth Line及DLR等交通網絡。前往金融區亦非常快速，乘車約6分鐘可抵達London Bridge，至Bond Street則需約15分鐘。 在Prime Point內，住戶的日常生活所需皆觸手可及。項目還毗鄰多個知名地標，包括經常舉辦大型演唱會的O2體育館，以及英國唯一的城市纜車IFS雲端纜車。周邊擁有達48公頃的戶外空間，適合進行高爾夫球、籃球等戶外活動。此外，區域內提供超過40家餐廳與酒吧，為居民帶來美食享受；購物選擇也非常豐富，包括Outlet和IKEA等，生活配套完善。