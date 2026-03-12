凱和山示範單位｜2031呎四房雙套花園洋房 享受法式莊園生活(多圖有片)｜屯門新盤

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓新盤「凱和山」，首推項目歐式花園洋房系列「MORI MANOR」，並首度開放10號示範花園洋房。 10號示範洋房 1示範洋房實用面積2,031方呎，屬四房雙套間隔，設有前後花園為面積552方呎及設有399方呎天台。

設計團隊整體設計靈感源自經典法式莊園住宅，以 “A Timeless French Château Manor” 為主題，揉合對稱比例與貴族空間感，締造低調而瑰麗的現代貴族府邸。全屋用色柔和典雅，物料講究，並以鍍金細節、絲絨布藝與雲石陳設，營造出融合傳統氣派與現代格調的生活語言。洋房設有私人大閘，住戶經前庭始能進入屋內，既保有歐式大宅一貫的儀式感，亦突顯空間私隱與身份尊崇。打開豪宅專有的雙子大門進入室內，右邊是寬敞雅致且連接著迎門小花園的廚房，配備了德國著名品牌Miele嵌入式酒櫃、蒸爐、燒烤爐和傳統焗爐、咖啡機及美國Sub-zero雪櫃等廚電設備，讓屋主可以全情享受烹飪樂趣。

客飯廳長逾11米，寬逾5.5米，以高雅的奶白色為基底統一了整個客飯廳的法式風格，更大大提升了客飯廳空間感。牆上掛著雙圓形帶有啡金銅色立體裝飾及搭配大膽的彩色掛畫，以含蓄的方式將自然花卉元素融入室內，烘托出一種低調而高貴的氣息。飯廳擺放著一張可容納八人的圓型餐桌和椅子，周遭的空間仍非常寬敞，加上善用地下高達4.55米的特高層與層之間的高度設計，再配上簡約皇冠造型的金色吊燈，盡顯氣派同時又不失時尚感，提升空間的層次與景觀流動感。客廳放置了一張大型L型紅棕色天鵝絨梳化及麝香黃天鵝絨扶手椅，梳化中間亦配了一個小茶几以便收納客廳的小物件，地面再搭配啡金色羽毛花紋地氈，凸顯型格之餘亦為客廳增添一份暖意。落地大玻璃趙門可無罐連接戶外私人花園，將室內外空間延優融合，不但讓自然光線從花園濾進室内，同時把室外的尖自然氣息毫無保留地引人室內，是自然與建築相互完美共構的典範。

一樓寢室區 書房客房靈活轉換 沿樓梯步上一樓是寢室區，包括套房、睡房、書房，並設有南北對流設計的寬敞平台及露台，令室內空間更顯舒適明亮開揚。女兒套房長約3.45米、闊3.35米，以柔和粉紅米色調為主軸，配搭奶油色高光櫃面及法式低調奢華的金色把手作點綴，精緻的床頭板飾以細膩縫線帶出細節，配以法式米白天鵝絨床飾，整體空間彷如精緻珠寶盒般細膩優雅，突顯少女專屬的私密與高雅氣質。男孩房間長約4.35米、闊約3.025米，以清新的冰藍與奶油色為主調，配搭香檳金玻璃吊燈及絲絨布藝元素，營造寧靜沉穩的休憩氛圍。

設計師將其中一間睡房巧妙改造成攝影收藏主題書房，房間長約42米、闊約2.45米，為男戶主打造一個結合藝術品味與靜謐思考的私人空間。書房設有大型書桌、大型書櫃及各層開放式展示書架，既可作為靈感創作與閱讀的空間，亦可靈活轉換為客房，滿足家庭生活的多元需要。

二樓全層主人套房 洋房另一亮點為佔據整層二樓的主人套房，長約6.35米、闊3.375米，層與層之間的高度高達3.8米，並配備大型落地玻璃趟門連接寬敞的南北平台，令空間更顯宏闊開揚，光線充沛。整個主臥室以法式貴族金棕色為主軸，床鋪採用卡布奇諾色天鵝絨布料配搭寬大的床頭板。床頭櫃採用卡其色皮革飾面設計夕，與法式衣櫃的細緻線條相互呼應，展現整體空間的統一美感。天鵝絨床背牆及配套傢俬，配搭米色天鵝絨扶手椅，營造出一個專屬而寧靜的休憩天地，整體空間比例融合經典法式美學與現代優雅氣度，房內設有衣帽間及閱讀區，盡顯大宅主人從容尊貴的生活品味。主人浴室採用天然石材及酒店式雙洗手盆，設有獨立浴缸、淋浴間及對外窗戶，並配備Panasonic浴室寶，無論空氣、濕度或舒適度均達至周全細緻的體驗。