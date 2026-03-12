瑜一加推3伙特色戶 周一招標發售｜何文田新盤

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」第IB期，今日(12日)公布最新第6號銷售安排，下周一(16日)起將以招標形式推售3伙特色單位，包括頂層特色單位及天際特色單位，實用面積皆為1,234方呎，為四房一套間隔。
3伙特色單位包括1伙連天台單位，第3A座29樓A單位，實用面積1,234方呎，設內置樓梯直達859方呎私人天台，可眺望西九龍海景及多個地標建築，及享有開揚何文田公園及及京士柏上配水庫遊樂場綠意景致；以及2伙連平台單位，第3A座28樓A單位及第3A座28樓B單位，實用面積1,234方呎，連51方呎平台。
華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，近日豪宅市場成交暢旺，由2月至今3,000萬以上的一手住宅成交宗數達98宗，反映優質單位繼續備受追捧，有價有市。集團對優質的特色單位向來十分惜售，而逾千呎的四房單位全盤僅有16伙，佔整個項目不足2%，極為罕有。有見近日市場對優質單位熱切需求，自現樓階段亦收到不少尊貴客人對特色單位的查詢，因此發展商今日上載最新銷售安排，下周一起以招標形式發售3伙第3A座高層特色單位，預料有機會刷新何文田站上蓋項目最高成交紀錄。
「瑜一」自現樓階段以來，累計已售出705伙，總銷售金額逾$119億元，吸引各區用家及投資者追捧，大部份客人受項目位處港鐵何文田站上蓋之優越地利，以及無縫連接港鐵車站大堂之尊屬升降機所吸引。