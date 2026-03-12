瑜一加推3伙特色戶 周一招標發售｜何文田新盤

華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋物業發展項目「瑜一」第IB期，今日(12日)公布最新第6號銷售安排，下周一(16日)起將以招標形式推售3伙特色單位，包括頂層特色單位及天際特色單位，實用面積皆為1,234方呎，為四房一套間隔。

3伙特色單位包括1伙連天台單位，第3A座29樓A單位，實用面積1,234方呎，設內置樓梯直達859方呎私人天台，可眺望西九龍海景及多個地標建築，及享有開揚何文田公園及及京士柏上配水庫遊樂場綠意景致；以及2伙連平台單位，第3A座28樓A單位及第3A座28樓B單位，實用面積1,234方呎，連51方呎平台。