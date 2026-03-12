UNI Residence呎價破頂沽兩房戶 雲向暫錄超額認購逾12倍｜一手市況

由永泰地產與萬科香港兩大發展商攜手合作發展，位於沙田顯和里的全新精品住宅發展項目「UNI Residence」，自開售以來持續錄得成交，項目昨日(11日)更錄得創標準分層單位呎價新高的成交，成交單位為26樓F單位，實用面積370方呎，兩房間隔，成交金額742.7萬元，成交呎價約20,073元。
永泰地產發展有限公司執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，東鐵線向來是香港核心的鐵路線，一線貫通深圳與港島金鐘兩大經濟核心，享有「南金融、北創科」格局。
「UNI Residence」提供240伙，單位實用面積介乎286至636方呎，間隔涵蓋開放式至四房；當中僅設2伙頂層連天台特色戶及8伙平台特色戶。
雲向暫收逾2600票 超額認購逾12倍
楊聰永補充，集團向來看好東鐵線巨大潛力，除了「UNI Residence」外，同系粉嶺粉錦公路新盤「雲向」，同樣坐擁東鐵線優勢，項目截至現時，暫收逾2,600份購樓意向登記，以首輪發售的200伙計算，暫時超額認購逾12倍。示範單位開放至今錄逾8,000人參觀，相信正式開售前能突破1萬參觀人次。
項目銷售安排第1號，涉及200伙，單位實用面積由286至445方呎，涵蓋開放式至兩房連儲物室戶型，扣除最高20%總折扣優惠後，折實售價368.3萬至774.8萬元，呎價約12,687至17,413元。
「雲向」將於明天(12日)下午5時截止購買意向登記，周六(14日)首日發售200伙。