UNI Residence呎價破頂沽兩房戶 雲向暫錄超額認購逾12倍｜一手市況

由永泰地產與萬科香港兩大發展商攜手合作發展，位於沙田顯和里的全新精品住宅發展項目「UNI Residence」，自開售以來持續錄得成交，項目昨日(11日)更錄得創標準分層單位呎價新高的成交，成交單位為26樓F單位，實用面積370方呎，兩房間隔，成交金額742.7萬元，成交呎價約20,073元。

永泰地產發展有限公司執行董事兼銷售及市務總監楊聰永表示，東鐵線向來是香港核心的鐵路線，一線貫通深圳與港島金鐘兩大經濟核心，享有「南金融、北創科」格局。

「UNI Residence」提供240伙，單位實用面積介乎286至636方呎，間隔涵蓋開放式至四房；當中僅設2伙頂層連天台特色戶及8伙平台特色戶。