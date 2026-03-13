百元印花稅一周年 二手細價樓成交量按年升44% 港島區大增逾六成｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，政府放寬百元印花稅門檻實施剛滿一年，因此選取2025年3月至2026年2月(即措施生效後一年)的買賣合約登記數字與2024年3月至2025年2月(即措施生效前一年)數字作比較。降印花稅後一年，價值400萬元或以下的二手私人住宅買賣登記量錄12,746宗，較一年前升44%，升幅明顯跑贏同期整體二手私人住宅的28%，高出16個百分點。當中港島區細價樓成交量大升逾六成，佔比上升5個百分點至迫近三成，宗數升幅及比例增幅均為三個主要區域中最大。若以18個區議會分區計，灣仔、南區及西貢的細價樓買賣量分別飆升逾八成最多，而北區、屯門及大埔的細價樓成交佔比則升幅最顯著，分別升7至8個百分點。

港島區內細價樓成交比例向上迫近三成 2025年3月至2026年2月放寬印花稅措施生效後一年，港島區400萬元或以下二手私人住宅登記錄2,301宗，較一年前大幅上升62%，升幅較區內整體的36%，高出26個百分點。港島細價樓宗數佔同區整體買賣比例為28%，向上迫近三成，較一年前升5個百分點。港島全部4個分區的細價樓成交均升約五成或以上，灣仔及南區宗數急升97%及96%最明顯。而4個分區的成交佔比同樣全部升4至5個百分點。兩個時段東區的細價樓宗數仍為港島中最多，佔比亦最高，錄1,048宗及34%。

新界區細價樓二手成交按年升 41% 降印花稅後一年，新界區400萬元或以下二手私人住宅登記錄6,054宗，較一年前升41%，升幅較區內整體的23%，高出18個百分點。新界細價樓宗數佔同區整體買賣比例為33%，升穿三成，較一年前升4個百分點。9個分區中，西貢、屯門及大埔的細價樓成交宗數升超過五成，分別升50%至84%不等。新界所有地區的細價樓成交佔比均有升幅，北區、屯門及大埔分別升7至8個百分點較多。元朗及屯門細價樓宗數多達千宗，錄1,369宗及1,243宗。而新界細價樓兩個時段佔比最高仍為屯門，錄56%，該區細價樓比例亦是全港18區中最高。

九龍區細價樓二手成交按年升 40% 印花稅措施生效後一年，九龍區400萬元或以下二手私人住宅登記錄4,391宗，較一年前升40%，升幅較區內整體的30%，高出10個百分點。九龍細價樓宗數佔同區整體買賣比例為41%，突破四成，較一年前升3個百分點。雖然九龍細價樓佔比超過四成，高於新界及港島，但比例升幅是三個主要區域中最小。5個分區，只有九龍城的細價樓成交宗數升五成以上，升幅錄54%。九龍區內最多細價樓成交為油尖旺，宗數錄1,613宗，升41%，成交佔比升幅亦最大，升5個百分點至50%，取代黃大仙成為佔比最高九龍分區。黃大仙是全港唯一細價樓宗數升幅跑輸同期整體二手私人住宅的分區，故佔比按年跌2個百分點。