尖沙咀區新盤票王 瑜意截收5116票超額逾30倍｜尖沙咀新盤

項目將於周六及周日展開全數單位的銷售程序。周六推售160伙單位，包括開放式、一房及兩房戶型。以最高17%折扣優惠計算，單位折實售價由533.35萬至1,175.36萬元，折實呎價由18,546至25,958元。預留的4伙特色單位將於周日(15日)起以招標形式發售。

華懋集團旗下尖沙咀德興街新盤「瑜意」，自開放認購起反應持續熱烈，登記數字連日攀升。項目於今天(12日)晚上7時半截止登記，經最後點算，共錄5,116個認購登記，以周六(14日)價單形式發售160伙計算，超額認購逾30倍，市場反應熱烈，成為「尖沙咀區新盤票王」。

首輪銷售安排設有大手客組別(AS、A1及A2組)及購買1至2伙的B組買家。當中AS組別買家須最少認購7伙，而A1及A2組則須最少認購2伙或以上的指定單位。另特別預留50伙予B組時段選購。

華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，尖沙咀及毗鄰覺士道豪宅群一帶新盤供應向來稀缺，區內用家及投資者雙線需求同樣殷切。

「瑜意」提供164伙，樓高13層，單位實用面積由274至468方呎，單位戶型涵蓋開放式、一房及兩房戶型，並設有連平台或連天台特色單位。當中標準一房單位佔最多，提供119伙，佔全盤單位約72%，實用面積介乎285至349方呎。開放式單位設9伙，實用面積282方呎；兩房單位涉12伙，實用面積介乎440至468方呎。另設24伙連私人平台或私人天台特色單位，實用面積由274至462方呎。項目預計關鍵日期為今年9月16日。