海外樓市｜香港星洲吉隆坡 投資移民大比併 亞洲3城市陷搶人搶錢戰

近年亞洲3個主要城市香港、新加坡及吉隆坡陷「搶人才、搶資金」大戰，吸引高淨值人士及資金移居，為三大城市重要工作之一。近年，三城市不約而同對投資移民或長居計劃進行重大調整，香港時隔8年重啟並升級「新資本投資者入境計劃」，預計兩年狂吸近950億元；新加坡「全球商業投資者計劃」(GIP)則反其道而行，大升門檻篩選超級富豪；馬來西亞「第二家園」(MM2H)則大幅「撤辣」並迎報復式增長，兩年內吸金近80億元。 撰文：Wendy全球樓行 香港兩年3200宗申請 吸950億

香港2024年重啟的「新資本投資者入境計劃」(New CIES)將投資門檻大升至3,000萬元。香港投資推廣署的最新公布，New CIES過去兩年接獲近3,200宗申請。若這批申請全數獲批並落實投資，預計將為香港帶來950億元龐大新資本。 新加坡瞄準超級富豪 寧缺勿濫 相比之下，新加坡經濟發展局(EDB)旗下GIP近年不斷提高門檻，且只招待「超級富豪」。寧缺勿濫的篩選下，2015年至今新加坡GIP僅向約450名投資者批出永居，吸引近10億新加坡元直接投資。與香港申請相比似乎微不足道。

業界指，新加坡GIP不單純要「被動資金」，更不想淪為「洗錢」天堂，GIP要求投資者在當地聘請本地員工、產生實際商業開支，並帶動當地就業與經濟活力。其極高門檻與嚴苛續簽條件，將大部分中階富豪拒之門外，只有金字塔最頂端少數精英才能入場。故2023年，新加坡大幅調高GIP入場費，目前申請人須投資至少1,000萬新加坡元(約5,800萬港元)建立新商業實體模式，或投資2,500萬新加坡元於指定GIP基金，甚至要求設立資產管理規模達5,000萬新加坡元家族辦公室。

馬來西亞MM2H撤辣後大翻身 相比起港星兩地在「超級富豪」領域角力，馬來西亞MM2H集中中產及高薪專業人士市場，但是MM2H只有移居簽證，並沒有移民入籍資格。回顧2021至2023年期間新冠肺炎疫情封關及2021年極嚴苛政策緊縮影響，MM2H計劃陷前所未有低谷，3年內僅約1,900宗申請獲批。大馬內閣於2024年大刀闊斧改革，包括撤銷備受詬病的每月4萬令吉(約8萬港元)入息證明要求，並引入鉑金、黃金、白銀三級分層制。改動立竿見影，實施新政至去年底，大馬當局已接獲14,535宗申請，為當地經濟注入38.7億令吉龐大資金，包括1,050萬令吉參與費，及約18億令吉定存。

由2023年12月至2025年12月期間，MM2H申請者合共744宗物業交易，交易額高達15億令吉(約30億港元)。當局預計，目前還有約2,637名準買家正在物色心儀物業，有望額外帶來23億令吉(約46億港元)的房地產投資，令計劃的總貢獻突破60億令吉(約121億港元)大關。 申請者分布方面，2024年中以來逾1.4萬宗申請中，內地客以7,600宗佔首；台灣2,419宗緊隨其後排第二；香港錄604宗申請，位列第三。