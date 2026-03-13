短樓花期吸客 映居提供122伙 最快下周開價

據「映居」樓書顯示，5樓及6樓各設4伙，7樓至28樓設6伙，有2部升降機。標準戶涉112伙，實用面積338至347方呎。另設6伙連天台特色戶，實用面積338至347方呎，以及4伙連平台特色戶，實用面積301至345方呎。

新盤市場氣氛熾熱，發展商推盤攻勢持續！建灝地產與市區重建局合作旺角埃華街「映居」昨日上載售樓說明書，提供122伙，全屬睡房連書房設計，實用面積301至347方呎，最快下周公布首張價單，月內開賣。項目預計關鍵日期為今年10月31日，樓花期不足8個月。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，「映居」示範單位準備工作接近完成，將於短期內開放。項目首張價單預計不少於50伙，特色單位亦傾向以價單形式推售，價錢會參考西九龍及鄰近高鐵站項目售價，最快本月內開售。他透露，正積極考慮為買2伙以上的大手客提供折扣優惠付款計劃。

全盤面積最細單位為5樓D室，實用面積301方呎，連178方呎平台；而面積最大單位為7樓至28樓A室，實用面積347方呎，當中28樓A室連237方呎天台。另外，項目提供8個住宅停車位。

建灝地產集團銷售部副總裁吳傲楠稱，「映居」提供首24個月全屋保修優惠，亦提供電動車充電設施，以及採用雨水回收系統。項目設三層高基座商場，特高基座將首層住宅單位升高至逾22米。

顏景鳳稱，凱和山花園洋房打破新界西過往「零」新供應局面。

凱和山部署推出洋房招標

由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏現樓「凱和山」將14座花園洋房命名為「MORI MANOR」，路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳指，該批洋房實用面積2,031至3,419方呎，屬四房雙套至四房四套間隔，連花園及天台，部分更設內置樓梯或尊屬升降機直達停車場。

顏景鳳表示，「MORI MANOR」打破新界西過往「零」新供應局面，最快下周公布銷售安排，以招標形式發售，價錢會參考同區近期一手成交價。「凱和山」迄今售出582伙，佔全盤近84%，套現27.5億元。