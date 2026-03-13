熱門搜尋:
地產
出版：2026-Mar-13 19:14
更新：2026-Mar-13 19:14

DEEP WATER SOUTH最快24小時內開價 周末開放6A期示範單位｜黃竹坑新盤

56dc635e d067 4445 bc02 4bcb6e01978d

黃光耀(右二)透露，第6A期「MONT BLUE」有望最快24小時內公布第6A期首張價單。(蘇文傑攝)

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」早前首度推出第6B期「GRANDE BLANC」招標發售，單日售出8伙臻藏大宅，套現逾3.87億元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀透露，承市場熱烈反應，項目第6A期「MONT BLUE」的多元化戶型更獲投資者、專才熱烈查詢，故今日率先開放2個一房(開放式廚房)及兩房一套（梗廚）示範單位予傳媒參觀，隨即於本周末向公眾開放示範單位，有望最快24小時內公布第6A期首張價單。

黃光耀指，第6B期「GRANDE BLANC」早前招標售出的8伙，當中有大手客斥資1.17億元連購1伙四房及1伙三房單位，總金額1.17億元。其中最高成交價及呎價單位同為為第2座(2A)33樓A室，屬四房雙套樓王，成交價7,974.8萬元，呎價達47,021元，足證項目作為港島南岸頂尖豪宅的地位。

72fcb477 3374 4e4b b369 494a61f55b22 8126511c 3983 4640 8375 3369a6cc0cb2 9ceac3f4 45a2 484c 8a93 d1a09fdba5d2 87b12366 82bd 496f 96a0 16155ea4f3ab 32ba2673 743d 423b 8b64 ab4276fcf299 Ab3bdf21 485c 4425 90fe dfa0069903a5 Ba30dc7b d6b3 4200 826b 52207fb6c3d3

周五起一連三日舉辦主題活動

黃光耀續指，今晚將載譽舉行VIP NIGHT，設Live Band法式樂章、AI Cocktail體驗及法式甜點，呈現法式生活美學，更有創新的「電子觀音借庫」互動體驗，寓意所有貴賓財運亨通，項目銷情持續熱烈。另外，周六將舉辦「法式下午茶親子烘焙體驗」，周日則聯同著名財經評論員溫傑舉行投資講座，以「多元資產配置全攻略·黃金投資新視野」為題，分享市場趨勢及優質物業投資策略。

第6A期MONT BLUE戶型分布

「MONT BLUE」共提供463伙，實用面積由297至2,011方呎，標準戶型涵蓋一房（開放式廚房）至三房一套加儲物房連洗手間，另設平台特色戶、天際特色戶，戶型多元。

第6B期「GRANDE BLANC」提供154伙，實用面積837至2,642方呎，戶型涵蓋三至四房。預計關鍵日期為2027年11月30日。

