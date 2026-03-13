DEEP WATER SOUTH最快24小時內開價 周末開放6A期示範單位｜黃竹坑新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」早前首度推出第6B期「GRANDE BLANC」招標發售，單日售出8伙臻藏大宅，套現逾3.87億元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀透露，承市場熱烈反應，項目第6A期「MONT BLUE」的多元化戶型更獲投資者、專才熱烈查詢，故今日率先開放2個一房(開放式廚房)及兩房一套（梗廚）示範單位予傳媒參觀，隨即於本周末向公眾開放示範單位，有望最快24小時內公布第6A期首張價單。

黃光耀指，第6B期「GRANDE BLANC」早前招標售出的8伙，當中有大手客斥資1.17億元連購1伙四房及1伙三房單位，總金額1.17億元。其中最高成交價及呎價單位同為為第2座(2A)33樓A室，屬四房雙套樓王，成交價7,974.8萬元，呎價達47,021元，足證項目作為港島南岸頂尖豪宅的地位。