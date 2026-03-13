DEEP WATER SOUTH最快24小時內開價 周末開放6A期示範單位｜黃竹坑新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」早前首度推出第6B期「GRANDE BLANC」招標發售，單日售出8伙臻藏大宅，套現逾3.87億元。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀透露，承市場熱烈反應，項目第6A期「MONT BLUE」的多元化戶型更獲投資者、專才熱烈查詢，故今日率先開放2個一房(開放式廚房)及兩房一套（梗廚）示範單位予傳媒參觀，隨即於本周末向公眾開放示範單位，有望最快24小時內公布第6A期首張價單。
黃光耀指，第6B期「GRANDE BLANC」早前招標售出的8伙，當中有大手客斥資1.17億元連購1伙四房及1伙三房單位，總金額1.17億元。其中最高成交價及呎價單位同為為第2座(2A)33樓A室，屬四房雙套樓王，成交價7,974.8萬元，呎價達47,021元，足證項目作為港島南岸頂尖豪宅的地位。
周五起一連三日舉辦主題活動
黃光耀續指，今晚將載譽舉行VIP NIGHT，設Live Band法式樂章、AI Cocktail體驗及法式甜點，呈現法式生活美學，更有創新的「電子觀音借庫」互動體驗，寓意所有貴賓財運亨通，項目銷情持續熱烈。另外，周六將舉辦「法式下午茶親子烘焙體驗」，周日則聯同著名財經評論員溫傑舉行投資講座，以「多元資產配置全攻略·黃金投資新視野」為題，分享市場趨勢及優質物業投資策略。
第6A期MONT BLUE戶型分布
「MONT BLUE」共提供463伙，實用面積由297至2,011方呎，標準戶型涵蓋一房（開放式廚房）至三房一套加儲物房連洗手間，另設平台特色戶、天際特色戶，戶型多元。
第6B期「GRANDE BLANC」提供154伙，實用面積837至2,642方呎，戶型涵蓋三至四房。預計關鍵日期為2027年11月30日。