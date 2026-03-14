雲向開賣｜中原陳永傑：出席客戶用家為主 大手客斥2200萬連購4伙｜上水新盤

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示 ，項目前臨高爾夫球場，可享怡人翠綠景致。近日整體樓市氣氛向好，樓價正處上升階段，息口持續低企，加上供平過租因素，不少買家加快入市，怕遲買會貴。他稱，今日出席客戶當中，以本地區內用家為主，達約七成，睇好北部都會區前景，當中不乏上車客及租轉買人士；另約三成為投資者，預計今日全數單位即日沽清機會大。

由永泰地產(369)發展的粉嶺粉錦公路新盤「雲向」今日(14日)首輪發售200伙，早上9時在售樓處現場已有不少準買家到場排隊等候，氣氛熱鬧，秩序井然。

他指，本月一、二手成交暢旺，目前一手市場百花齊放，3月份錄得約600宗一手成交，預計全月可達2,800宗。

陳永傑透露，截至上午10時30分，該行錄得一組客戶斥資約2,200萬元大手購入4伙，包括2伙兩房及2伙一房單位。

「雲向」首輪銷售截收逾3,000票，超額認購逾14倍。是次發售單位實用面積由286至445方呎，涵蓋開放式至兩房連儲物室戶型，扣除最高20%總折扣優惠後，折實售價368.3萬至774.8萬元，呎價約12,687至17,413元。

「雲向」合共提供765伙，戶型涵蓋開放式、一房、兩房及三房，單位實用面積由196至868方呎，主打一房及兩房，分別約佔整個項目的58%及30%。當中只設4伙空中特色戶，全屬三房一套房、儲物室連洗手間設計，實用面積介乎688至868方呎，連特大平台，擁覽高爾夫球場 、山景，以至深圳天際城景。