雲向開賣｜利嘉閣廖偉強：北都效應下投資者表現積極 錄「一客四食」涉近2080萬｜上水新盤

由永泰地產(369)發展的粉嶺粉錦公路新盤「雲向」今日(14日)首輪發售200伙，利嘉閣地產總裁廖偉強表示，現場所見場面熱鬧，料該盤可錄不俗銷情。在「北部都會區」提速發展的效應下，投資者表現積極，預計佔比近50%的水平，而利嘉閣錄得本地投資者「一客四食」的個案，大手購入4伙，包括2伙兩房及2伙一房單位，涉及總金額近2,080萬元。
廖偉強稱，今年以來本港經濟持續向好，不論近期的PMI、零售銷售數據等，都比市場預期為佳，反映復甦步伐正在加快；預計今年將有更多資金湧入樓市，帶動樓價及成交量同步上升。
「雲向」首輪銷售截收逾3,000票，超額認購逾14倍。是次發售單位實用面積由286至445方呎，涵蓋開放式至兩房連儲物室戶型，扣除最高20%總折扣優惠後，折實售價368.3萬至774.8萬元，呎價約12,687至17,413元。
「雲向」合共提供765伙，戶型涵蓋開放式、一房、兩房及三房，單位實用面積由196至868方呎，主打一房及兩房，分別約佔整個項目的58%及30%。當中只設4伙空中特色戶，全屬三房一套房、儲物室連洗手間設計，實用面積介乎688至868方呎，連特大平台，擁覽高爾夫球場 、山景，以至深圳天際城景。