雲向開賣｜利嘉閣廖偉強：北都效應下投資者表現積極 錄「一客四食」涉近2080萬｜上水新盤

廖偉強料「雲向」可錄不俗銷情，在「北部都會區」提速發展的效應下，投資者表現積極，預計佔比近50%的水平。

由永泰地產(369)發展的粉嶺粉錦公路新盤「雲向」今日(14日)首輪發售200伙，利嘉閣地產總裁廖偉強表示，現場所見場面熱鬧，料該盤可錄不俗銷情。在「北部都會區」提速發展的效應下，投資者表現積極，預計佔比近50%的水平，而利嘉閣錄得本地投資者「一客四食」的個案，大手購入4伙，包括2伙兩房及2伙一房單位，涉及總金額近2,080萬元。

廖偉強稱，今年以來本港經濟持續向好，不論近期的PMI、零售銷售數據等，都比市場預期為佳，反映復甦步伐正在加快；預計今年將有更多資金湧入樓市，帶動樓價及成交量同步上升。