瑜意開賣｜中原陳永傑：頭籌大手客擲6853萬連購10伙｜尖沙咀新盤

陳永傑指，本周3個全新推售項目，推售的單位有機會全數沽清，對後市具指標作用。樓市利好因素延續至本月，預料本月一手成交可達2,800宗，創17個月新高。

他透露，中原「瑜意」頭籌大手買家斥資約6,853萬元購入10伙。另公司錄約兩組客斥資約4,000萬元購入7伙，料今日出席投資者比例佔五成，預計160伙可「一Q清枱」。

華懋集團旗下尖沙咀德興街新盤「瑜意」今日(14日)以價單形式發售160伙，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目鄰近港鐵佐敦站，預料收租回報可達4厘，吸引一眾投資者進駐。

「瑜意」於周六及周日展開全數單位的銷售程序。周六推售160伙單位，包括開放式、一房及兩房戶型。以最高17%折扣優惠計算，單位折實售價由533.35萬至1,175.36萬元，折實呎價由18,546至25,958元。預留的4伙特色單位將於周日(15日)起以招標形式發售。

首輪銷售安排設有大手客組別(AS、A1及A2組)及購買1至2伙的B組買家。當中AS組別買家須最少認購7伙，而A1及A2組則須最少認購2伙或以上的指定單位。另特別預留50伙予B組時段選購。

「瑜意」位於尖沙咀德興街8號，設有1座住宅大樓，提供164伙。單位戶型涵蓋開放式、一房及兩房戶型，並設有連平台或連天台特色單位，實用面積介乎274至468方呎。