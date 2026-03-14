瑜意開賣｜利嘉閣廖偉強：投資者斥近5700萬連掃8伙 資金湧港新盤率先受惠｜尖沙咀新盤

他續稱，近期中東局勢緊張，相比之下，香港政治環境穩定、法治制度完善、稅制簡單透明，加上治安遠勝歐美多個主要城市，吸引資金湧港找尋投資機會。另外，今年以來本港經濟復甦步伐明顯加快，樓價及租金都有力再上，預計今年將陸續有更多投資者選擇優質項目入市。

廖偉強稱，投資者對項目的入市意欲頗高，利嘉閣就連錄數宗大手個案。其中有投資者連購8伙，涉及金額合共約5,686萬元，包括2伙連天台特色單位，以及2伙一房連儲物房的單位；此外，公司亦錄得3宗投資者「一客七食」的個案。

「瑜意」於周六及周日展開全數單位的銷售程序。周六推售160伙單位，包括開放式、一房及兩房戶型。以最高17%折扣優惠計算，單位折實售價由533.35萬至1,175.36萬元，折實呎價由18,546至25,958元。預留的4伙特色單位將於周日(15日)起以招標形式發售。

首輪銷售安排設有大手客組別(AS、A1及A2組)及購買1至2伙的B組買家。當中AS組別買家須最少認購7伙，而A1及A2組則須最少認購2伙或以上的指定單位。另特別預留50伙予B組時段選購。

「瑜意」位於尖沙咀德興街8號，設有1座住宅大樓，提供164伙。單位戶型涵蓋開放式、一房及兩房戶型，並設有連平台或連天台特色單位，實用面積介乎274至468方呎。