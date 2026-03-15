紅盤開出！瑜意推售160伙全數沽清 投資客佔七成｜尖沙咀新盤

華懋集團旗下尖沙咀德興街新盤「瑜意」周六(14日)展開首日銷售，以價單形式發售160伙，涵蓋開放式、一房及兩房單位，吸引大批準買家到場，現場人流絡繹不絕，屢現輪候人龍，人龍一度排至商場中庭位置，氣氛熾熱。

華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，項目市場反應非常熱烈，大手客時段已迅速沽出109伙，共錄11組客人購買7伙或以上；其中最大手買家斥資逾7,300萬元連購12伙，反映買家對項目優越地段及投資價值信心強勁。截至下午時段，推售的160 伙已全數獲認購，銷情表現非常理想，十分感謝客人對項目的支持。