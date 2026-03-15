紅盤開出！瑜意推售160伙全數沽清 投資客佔七成｜尖沙咀新盤

華懋集團旗下尖沙咀德興街新盤「瑜意」周六(14日)展開首日銷售，以價單形式發售160伙，涵蓋開放式、一房及兩房單位，吸引大批準買家到場，現場人流絡繹不絕，屢現輪候人龍，人龍一度排至商場中庭位置，氣氛熾熱。
華懋集團銷售及市場總監封海倫表示，項目市場反應非常熱烈，大手客時段已迅速沽出109伙，共錄11組客人購買7伙或以上；其中最大手買家斥資逾7,300萬元連購12伙，反映買家對項目優越地段及投資價值信心強勁。截至下午時段，推售的160 伙已全數獲認購，銷情表現非常理想，十分感謝客人對項目的支持。
封海倫稱，買家組合多元化，其中以投資客為主，約佔七成；若以地區劃分，則約四成為尖沙咀及九龍的同區客，另外新界及港島區客人各佔約三成，足證項目位處尖沙咀核心地帶，具跨區吸引力，是名副其實的「世界盤」。
她續稱，今次購買力當中大部分屬投資者，相信客人主要因項目毗鄰港鐵及高鐵站、間隔實用，以及區內租務回報相當吸引，再加上項目屬短期樓花，預期較快享有投資回報，故極受投資市場青睞。
「瑜意」位於尖沙咀德興街8號，設有1座住宅大樓，提供164伙。單位戶型涵蓋開放式、一房及兩房戶型，並設有連平台或連天台特色單位，實用面積介乎274至468方呎。