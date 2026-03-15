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地產
出版：2026-Mar-15 20:45
更新：2026-Mar-15 20:45

DEEP WATER SOUTH開價｜6A期首推93伙 最平906萬 折實平均呎價29055元｜黃竹坑新盤

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黃光耀(右)表示，第6A期「MONT BLUE」首張價單全數一房(開放式廚房)單位低於960萬元。

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會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」，最新公布第6A期「MONT BLUE」首張價單，涉及93伙，提供最高15%折扣，單位折實售價由906.8萬元起，折實呎價由26,785元起，折實平均呎價29,055元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，首張價單包括42伙一房(開放式廚房)21伙兩房(開放式廚房)，以及30伙兩房一套(梗廚)，實用面積介乎337577方呎；提供5種付款辦法、5種折扣優惠，買家可享最高15%折扣，單位折實售價由906.8萬至1,887.6萬元，折實呎價介乎26,785元至32,714元。

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以折實售價計算，全數一房(開放式廚房)單位低於960萬元，有63伙低於1,250萬元，有79伙低於1,800萬元。今批單位按定價計，料可套現約13.93億元，折實價計則約11.85億元。

黃光耀指，項目第6B期「GRANDE BLANC」最新招標售出1伙深水灣壽臣山盛景大宅，成交價3,011萬元，成交呎價32,800元，造價理想，足證項目作為港島南岸頂尖豪宅的地位。

DEEP WATER SOUTH」第6A期「MONT BLUE」共提供463伙，實用面積由2972,011方呎，標準戶型涵蓋一房（開放式廚房）至三房一套加儲物房連洗手間，另設平台特色戶、天際特色戶，戶型多元。

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