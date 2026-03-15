DEEP WATER SOUTH示範單位周末兩日錄逾2000人參觀 主題活動吸引不同客群｜黃竹坑新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」，自推出項目第6A期「MONT BLUE」後接獲不少投資者熱烈查詢，尤其同區供應罕有的一房及兩房一套單位。展銷廳於周末兩日分別舉辦活動，而全新示範單位累計吸引逾2,000名人士參觀，充分展現市場對港島南岸壓軸鉅作項目的高度關注。
其中昨日(14日)舉辦「法式茶園親子烘焙樂章」活動，邀請資深烘焙及烹飪導師、OMA Culinary Training Studio創辦人Carmen親臨指導，教授家長與小朋友製作法式開心果草莓撻及繽紛蛋糕棒棒糖，展現南法午後悠閒氛圍，小朋友更於「Dreamy Bubble Bay 童遊波波池」體驗區中，率先感受集團首創「SPARK」兒童啟智概念，寓學於樂，活動吸引逾200組家庭客參與及參觀展覽廳。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀亦親臨現場，與來賓一同製作法式甜點，共渡溫馨愉悅時光。適逢周六是農曆正月廿六「觀音開庫」，黃光耀更於展銷廳帶領來賓大玩「AI借庫」互動遊戲，寓意為大家祈求祝福，亦預祝項目紅盤大賣。
至於今日(15日)項目展銷廳舉辦「黃金投資新視野 多元資產配置全攻略」，特邀著名財經評論員溫傑擔任主講嘉賓，與會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀交流黃金投資心得。溫傑認為，雖然短線市場較為混亂，但相信減息周期將逐步展開。他分析指，市場流動性資金依然充裕，長線看好金價及樓市表現，認為優質資產的價格將會穩步上升
黃光耀稱，應該分散投資風險，個人看好樓市、股票及黃金三大板塊的長線表現，認為在當前波動市況下，持有多元化優質資產屬穩健之選。是次講座為投資者剖析當前市況下的多元資產配置策略，現場反應熱烈。
另外，在上周五(13日)亦舉辦「尊尚揭幕之夜」。現場以南法蔚藍海岸為靈感，將展廳化身度假風法式海岸，營造黃昏暮色下的悠閒與奢雅氛圍。現場特設樓盤項目首創AI借庫互動為賓客送上祝福，以及AI調酒體驗調製專屬雞尾酒。
配合法式樂隊演奏與精緻小點，悠揚旋律為空間注入浪漫輕爵風情，交織出視覺、聽覺與味覺的多重饗宴，完美演繹項目港島南深水灣非凡生活品味。
「DEEP WATER SOUTH」第6A期「MONT BLUE」共提供463伙，實用面積由297至2,011方呎，標準戶型涵蓋一房（開放式廚房）至三房一套加儲物房連洗手間，另設平台特色戶、天際特色戶，戶型多元。