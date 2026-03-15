DEEP WATER SOUTH示範單位周末兩日錄逾2000人參觀 主題活動吸引不同客群｜黃竹坑新盤

會德豐地產與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第6期「DEEP WATER SOUTH」，自推出項目第6A期「MONT BLUE」後接獲不少投資者熱烈查詢，尤其同區供應罕有的一房及兩房一套單位。展銷廳於周末兩日分別舉辦活動，而全新示範單位累計吸引逾2,000名人士參觀，充分展現市場對港島南岸壓軸鉅作項目的高度關注。

其中昨日(14日)舉辦「法式茶園親子烘焙樂章」活動，邀請資深烘焙及烹飪導師、OMA Culinary Training Studio創辦人Carmen親臨指導，教授家長與小朋友製作法式開心果草莓撻及繽紛蛋糕棒棒糖，展現南法午後悠閒氛圍，小朋友更於「Dreamy Bubble Bay 童遊波波池」體驗區中，率先感受集團首創「SPARK」兒童啟智概念，寓學於樂，活動吸引逾200組家庭客參與及參觀展覽廳。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀亦親臨現場，與來賓一同製作法式甜點，共渡溫馨愉悅時光。適逢周六是農曆正月廿六「觀音開庫」，黃光耀更於展銷廳帶領來賓大玩「AI借庫」互動遊戲，寓意為大家祈求祝福，亦預祝項目紅盤大賣。