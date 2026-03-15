中原(工商舖)：2月舖市租賃成交跌逾三成 宗數見近5年新低 料長假期後可重回升勢｜商舖市況

主打土家鮮肉餅的小食品牌「牛爺燒」以每月約9.8萬元租用旺角登打士街43A至43G號達利商業大廈地下04號舖連閣樓。(中原工商舖提供)

中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，中原(工商舖)資料顯示，2月份商舖市場錄得租賃成交約175宗，涉及成交額約1,830萬元，按月回落約32.69%及約30.49%，與去年同期比較則跌約42.62%及約27.53%。至於租用面積則錄得約23.4萬方呎，按月及按年減少約41.08%及約47.05%。

何潔釵稱，2月份內地品牌攻港熱潮持續，其中主打土家鮮肉餅的小食品牌「牛爺燒」就以每月約9.8萬元租用旺角登打士街43A至43G號達利商業大廈地下04號舖連閣樓，涉及面積約210方呎，折合呎租約466元，為月內呎租最高的商舖租務成交。翻查資料，該舖位於2021年底由茶飲店承租，月租高達約16萬元，惟舊租戶於2023年底尋求頂讓不果後，舖位一直交吉，直至新近獲牛爺燒承租；與上手租金比較，最新租金回落約近四成。

空置率方面，何潔釵指出，2月份港島區及九龍區整體空置率按月僅窄幅上落，中環及銅鑼灣分別錄得空置率7.04%及6.28%，按月增加0.17個百分點及0.01個百分點，按年上升0.13個百分點及0.35個百分點；灣仔2月份空置率為5.64%，與上月持平，較去年同期則大增0.86個百分點。而尖沙咀及旺角空置率分別錄得6.63%及8.85%，按月微升0.02及0.03個百分點，按年則增加0.45及0.57個百分點。